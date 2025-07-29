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В сети заявили о повышении радиации в Запорожье: в МВД сделали официальное заявление

Вторник 29 июля 2025 21:58
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В сети заявили о повышении радиации в Запорожье: в МВД сделали официальное заявление Иллюстративное фото: в МВД сделали заявление относительно уровня радиации в Запорожье (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Уровень радиации в Запорожской области соответствует норме. Не зафиксировано никаких превышений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел и Минэнерго.

Что предшествовало

Сегодня вечером в сети распространилась информация о том, что в Запорожье повысился уровень радиационного излучения. Это произошло якобы после того, как подул ветер со стороны временно оккупированной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции.

Что говорят в МВД

По данным МВД, были проведены замеры радиационного фона в Запорожской области.

По состоянию на 21:20 замеры в пределах нормы - 0,14 мкЗв/ч.

"Радиационный фон по стране стабильный - угрозы для населения нет. Мониторинг продолжается", - говорится в сообщении.

Что говорят в Минэнерго

В ведомстве также отметили, что радиационный фон в Запорожской области в пределах нормы.

"Кроме того, как сообщает ГИЯР, ни на одном из ведомственных, государственных и общественных автоматизированных постов контроля радиационной обстановки не зафиксировано каких-либо изменений радиационного фона на ЗАЭС и в зоне наблюдения", - сказано в сообщении.

Ситуация на Запорожской АЭС

Российские войска захватили Запорожскую атомную электростанцию в начале полномасштабной войны. С тех пор оккупанты регулярно игнорируют правила безопасной эксплуатации ядерного объекта, что несет постоянную угрозу техногенной катастрофы. На территории ЗАЭС размещена вражеская техника и личный состав.

На днях мы писали, что во временно оккупированной части Запорожской области зафиксировали столб дыма возле АЭС. Тогда же в регионе исчезло электроснабжение.

Однако как пояснили впоследствии в Минэнерго, тогда задымление возникло из-за лесного пожара, однако угроз ядерной безопасности нет.

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