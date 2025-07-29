В сети заявили о повышении радиации в Запорожье: в МВД сделали официальное заявление

Уровень радиации в Запорожской области соответствует норме. Не зафиксировано никаких превышений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел и Минэнерго .

Что предшествовало

Сегодня вечером в сети распространилась информация о том, что в Запорожье повысился уровень радиационного излучения. Это произошло якобы после того, как подул ветер со стороны временно оккупированной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции.

Что говорят в МВД

По данным МВД, были проведены замеры радиационного фона в Запорожской области.

По состоянию на 21:20 замеры в пределах нормы - 0,14 мкЗв/ч.

"Радиационный фон по стране стабильный - угрозы для населения нет. Мониторинг продолжается", - говорится в сообщении.

Что говорят в Минэнерго

В ведомстве также отметили, что радиационный фон в Запорожской области в пределах нормы.

"Кроме того, как сообщает ГИЯР, ни на одном из ведомственных, государственных и общественных автоматизированных постов контроля радиационной обстановки не зафиксировано каких-либо изменений радиационного фона на ЗАЭС и в зоне наблюдения", - сказано в сообщении.