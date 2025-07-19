Задымление возле ЗАЭС вызвал лесной пожар: угроз ядерной безопасности нет

Сегодня, 19 июля, в районе Запорожской АЭС было задымление. Оно возникло из-за лесного пожара, однако угроз ядерной безопасности нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства энергетики Украины и пост МАГАТЭ в соцсети Х.

В частности, в сети распространялись кадры, на которых было видно задымление в районе оккупированной Россией Запорожской АЭС. Кроме того, была информация об обесточивании части Запорожской области, которая под оккупацией.

Согласно информации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), задымление в районе ЗАЭС связано с лесным пожаром на безопасном от площадки станции расстоянии. Как сообщили в МАГАТЭ, угрозы ядерной безопасности пока нет.

"Линии электропередачи, которые соединяют Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, работают стабильно, обеспечивая надежное внешнее питание станции для обеспечения радиационной безопасности", - добавили в Министерстве энергетики Украины.

В то же время министр Светлана Гринчук сообщила, что из-за обстрелов и действий РФ возле ЗАЭС, которые приводили к повреждению линий электропередачи - крупнейшая в Европе атомная электростанция уже девять раз находилась в состоянии блэкаута.

"Питание атомной электростанции генераторами - это чрезвычайные риски для ядерной безопасности", - говорится в заметке министерства.

Также там добавили, что несмотря на оккупацию объекта, Украина продолжает выполнять свои обязательства, в частности по ядерной безопасности. Также государство обеспечивает электроснабжение ЗАЭС за счет мощностей объединенной украинской энергосистемы.