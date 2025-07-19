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Задымление возле ЗАЭС вызвал лесной пожар: угроз ядерной безопасности нет

Суббота 19 июля 2025 17:58
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Задымление возле ЗАЭС вызвал лесной пожар: угроз ядерной безопасности нет Фото: лесной пожар был на безопасном от площадки станции расстоянии (facebook.com/rostinfocom)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня, 19 июля, в районе Запорожской АЭС было задымление. Оно возникло из-за лесного пожара, однако угроз ядерной безопасности нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства энергетики Украины и пост МАГАТЭ в соцсети Х.

В частности, в сети распространялись кадры, на которых было видно задымление в районе оккупированной Россией Запорожской АЭС. Кроме того, была информация об обесточивании части Запорожской области, которая под оккупацией.

Согласно информации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), задымление в районе ЗАЭС связано с лесным пожаром на безопасном от площадки станции расстоянии. Как сообщили в МАГАТЭ, угрозы ядерной безопасности пока нет.

"Линии электропередачи, которые соединяют Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, работают стабильно, обеспечивая надежное внешнее питание станции для обеспечения радиационной безопасности", - добавили в Министерстве энергетики Украины.

В то же время министр Светлана Гринчук сообщила, что из-за обстрелов и действий РФ возле ЗАЭС, которые приводили к повреждению линий электропередачи - крупнейшая в Европе атомная электростанция уже девять раз находилась в состоянии блэкаута.

"Питание атомной электростанции генераторами - это чрезвычайные риски для ядерной безопасности", - говорится в заметке министерства.

Также там добавили, что несмотря на оккупацию объекта, Украина продолжает выполнять свои обязательства, в частности по ядерной безопасности. Также государство обеспечивает электроснабжение ЗАЭС за счет мощностей объединенной украинской энергосистемы.

Запуск Запорожской АЭС невозможен без Украины

Напомним, в марте этого года президент Владимир Зеленский заявил, что существование Запорожской атомной электростанции без Украины невозможно.

В частности, по той причине, что для восстановления нужно несколько лет, деньги, а также специалисты

"Сам этот момент, сама станция - это проблема для россиян, большая проблема. И она будет постоянно подниматься. То есть, в принципе без Украины ее существование невозможно. Чтобы ее восстановить, нужны деньги и специалисты. И время - несколько лет", - сказал президент.

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Запорожская АЭС МАГАТЭ Запорожская область Пожар
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