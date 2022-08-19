Львівський саміт, удари по Харкову та серія вибухів у Криму: головне за тиждень

В Україну приїхали генсек ООН та президент Туреччини. Окупанти посилили ракетний терор у Харкові та готують провокацію на Запорізькій АЕС. У Криму знову пролунали вибухи. Воєнний стан та мобілізацію продовжили до листопада, але кільком категоріям чоловіків дозволили виїжджати за кордон.

Зведення головних подій минулого тижня - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Воєнний стан та мобілізацію продовжили

Верховна рада продовжила термін воєнного стану з 23 серпня ще на 90 днів. Особливий режим у країні діятиме до 21 листопада 2022 року.

Загальна мобілізація військовозобов'язаних також триватиме до кінця листопада. Однак в Міноборони зазначили, що зараз немає потреби у збільшенні її темпів. До лав армії призивають насамперед конкретних фахівців (зв'язківців, операторів безпілотників, артилеристів та ін.).

Виїзд чоловіків

Глава держави розглянув звернення українців із закликом зняти заборону на виїзд із країни чоловіків від 18 до 60 років без військового досвіду. За заявою Зеленського, це обмеження передбачається скасувати після завершення дії воєнного стану.

Проте уряд дозволив з 1 вересня виїжджати з України ФОПам та юридичним особам приватної форми власності на термін не більше 7 днів за умови внесення застави у 200 тисяч гривень. Також дозволили виїзд співробітникам експортних компаній.

Нові вибухи у Криму

Стратегічні військові об'єкти РФ на території Криму знову постраждали від вибухів.

16 серпня у Джанкойському районі здетонувало сховище боєприпасів. Після цього "влада" оголосила евакуацію мешканців селища Майське. Міноборони Росії назвало вибухи під Джанкоєм диверсією.

Того ж дня сталися вибухи на авіабазі у Гвардійському в Сімферопольському районі.

18 серпня одразу у двох районах окупованого півострова спрацювала система ППО: поряд із Кримським мостом та аеропортом Бельбек під Севастополем.

Загроза теракту на ЗАЕС

Ситуація на Запорізькій АЕС залишається напруженою, ворожі війська не припиняють обстрілів та погрожують зупинити станцію.

В українській розвідці отримали докази, що російські військові можуть готувати теракт на атомній станції з метою провокації ЗСУ. В Енергодар прибули представники пропагандистських ЗМІ РФ.

19 серпня на ЗАЕС зненацька оголосили вихідний для персоналу. А в "Енергоатомі" повідомили, що окупаційні сили найближчим часом планують зупинити працюючі енергоблоки і відключити лінії видачі потужності в українську енергосистему.

Ердоган та Гуттереш приїхали в Україну

18 серпня у Львові відбулися переговори президентів України, Туреччини та генерального секретаря ООН. Сторони обговорили ситуацію на ЗАЕС, "зернові коридори" та кроки для припинення війни дипломатичним шляхом.

За підсумками переговорів глава Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що запропонував президентові України провести його зустріч із главою Кремля. У свою чергу Володимир Зеленський сказав, що діалог із Росією можливий лише у разі повного виведення окупаційних військ із української території.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відзначив позитивну динаміку роботи "зернових коридорів", а також що експорт продовольства та добрив з України та Росії необхідно збільшувати. Також Гуттереш закликав РФ вивести війська з території Запорізької АЕС.

Масовані обстріли Харкова

17 серпня російські війська обстріляли Салтівку. Снаряди влучили в будівлю гуртожитку, після чого почалася сильна пожежа. Загинуло 17 людей, зокрема 13-річний хлопчик, ще 42 особи постраждали. Багато з них похилого віку та з обмеженими можливостями.

Наступного дня внаслідок ракетного удару по гуртожитку у Слобідському районі отримали травми 18 людей, двоє загинуло. 19 серпня у Харкові оголосили днем жалоби.

Військова допомога

У Білому домі готують черговий пакет підтримки для України на суму близько 800 млн доларів. Про нього можуть оголосити публічно найближчими днями.

Джо Байден санкціонує допомогу, використовуючи свої президентські повноваження щодо скорочення витрат, які дозволяють йому передати надлишки зброї із запасів США.

"Суд" над бійцями "Азова"

Окупанти планують влаштувати самосуд над військовополоненими "Азова" 24 серпня. Для цього у будівлі філармонії Маріуполя споруджують залізні клітини.

За даними української розвідки, щоб надати вигляду "легітимності" цій акції, готують спеціально навчених "свідків" і завозять представників російських ЗМІ. Як повідомляють у ГУР, ворожі війська можуть завдати точкового ракетного удару по будівлі філармонії та звинуватити в цьому Україну.

День Незалежності

24 серпня Україна відсвяткує 31-у річницю незалежності, а 23 серпня – День державного прапора. Також 23 серпня відбудеться онлайн-саміт "Кримської платформи". Участь у ньому вже підтвердили генсек НАТО Єнс Столтенберг, лідери низки країн G7.

В умовах воєнного стану вихідні з нагоди Дня незалежності скасували, а столичне метро скоротить години роботи. З 21 по 24 серпня поїзди курсуватимуть з 06:00 до 21:00. У ЗСУ не виключають ймовірність масованого ракетного удару військ РФ по Україні на свято.

Бій Усик-Джошуа

20 серпня відбудеться боксерський поєдинок між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. На кону будуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO та IBO.

Усик переміг Джошуа у вересні минулого року за рішенням суддів. Букмекери знову прогнозують перемогу українського боксера під час реваншу.