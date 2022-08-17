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Мобілізація в Україні. У Міноборони пояснили, кого призивають до армії у першу чергу

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Україна, Середа 17 серпня 2022 12:04
Мобілізація в Україні. У Міноборони пояснили, кого призивають до армії у першу чергу Фото: до української армії мобілізують конкретних фахівців (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Збройні сили України зараз не потребують збільшення темпів мобілізації. До армії в першу чергу призивають конкретних фахівців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова в інтерв'ю "Голосу Америки".

Він нагадав, що темпи та об'єми мобілізації встановлює Генеральний штаб ЗСУ, враховуючи потреби на фронті та втрати.

"Саме Генштаб чітко знає, на якому напрямку, в якому виді сил чи військ потрібне заміщення, або відвести бригаду на відновлення боєздатності й замість неї ввести резерв", - пояснив міністр.

Резніков заявив, що наразі до армії мобілізують конкретних спеціалістів, зокрема операторів безпілотників, зв’язківців, артилеристів та ін.

За його словами, також потрібні фахівці, які оперативно опанують засобами та озброєнням "натовських" стандартів, яке надходить українській армії.

Нагадаємо, в Україні до 21 листопада продовжили воєнний стан та мобілізацію.

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