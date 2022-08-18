"Загроза масованого удару очевидна": РФ концентрує навколо України ракети С-300

Росія концентрує біля кордонів з Україною і на окупованих територіях велику кількість транспортно-пускових контейнерів із зенітними керованими ракетами для С-300.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Управління стратегічних комунікацій ВСУ.

За даними українських військових, на початку серпня з Улан-Уде вийшов ешелон з боєприпасами у складі 28 вагонів з ракетами для ЗРК С-300 в кількості 32 ЗУР. До кордону з Україною ешелон орієнтовно прибуде в 20-х числах.

Також до середини серпня з арсеналу комплексного зберігання ракет, боєприпасів і вибухових матеріалів в Котово вилучили понад 120 контейнерів з ракетами в ЗРК С-300.

В районі Джанкоя окупанти кладували близько 440 ТПК до ЗРК С-300. Однак після інциденту в Джанкої поки важко сказати, чи були ці ТПК знищені повністю, частково або взагалі ні.

Крім того, в ЗСУ відзначають, що концентрація ракет для С-300 відбувається і в Зябровці (Білорусь) в 22 кілометрах від кордону з Україною. Там загальна кількість ТПК перевищує 60 одиниць.

"Загроза масованого обстрілу території України, щонайменше, ракетами С-300 очевидна. З урахуванням прибуття декількох ешелонів до 20 числа очевидно і те, що вони сконцентруються до 24 серпня", - підсумували там.