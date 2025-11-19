Во Львове опасное загрязнение воздуха: жителей просят закрыть окна

Атака на Львов 19 ноября

Напомним, ночью 19 ноября Россия нанесла по Украине комбинированный удар. Львовская область оказалась под атакой ракет и ударных дронов, которые повредили энергетический объект, деревообрабатывающее предприятие и складские помещения. На одном из объектов вспыхнул пожар.

Утром над Львовом поднялся густой дым - он образовался из-за возгорания шин на гражданских складах, куда также попали российские ракеты. Жертв и пострадавших нет, системы жизнеобеспечения работают в нормальном режиме. Мэр Андрей Садовый призвал жителей закрыть окна, хотя предварительно дым не представляет угрозы для здоровья.

В результате российского удара 19 ноября полностью уничтожено новое отделение "Укрпочты". Работники не пострадали, но потеряно около 900 посылок. Компания уже готовит компенсацию и планирует восстановить отделение.

Также под обстрел попало производство сети пиццерий Pizza Hot - помещение разрушено тремя "прилетами", и компания может остановить работу.