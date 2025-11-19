RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Во Львове опасное загрязнение воздуха: жителей просят закрыть окна

Фото: Во Львове 19 ноября зафиксировали загрязнение воздуха (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Во Львове на двух улицах зафиксировали опасное превышение уровня оксида углерода. Жителей просят ограничить пребывание на улице и плотно закрыть окна.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОГА Максима Козицкого и данные Львовского областного центра контроля и профилактики болезней.

Где зафиксировано загрязнение

По словам Козицкого, превышение нормы оксида углерода обнаружили:

  • ул. Бережанская - в 2 раза,
  • ул. Дорожная - в 4,6 раза.

Радиационный фон в городе остается в пределах нормы.

Рекомендации для жителей

Специалисты советуют придерживаться таких правил безопасности:

  • оставаться в помещениях;
  • плотно закрыть окна и двери, выключить вентиляцию и кондиционеры, которые затягивают наружный воздух;
  • увлажнять воздух в доме;
  • не выходить на улицу без необходимости;
  • в случае выхода - использовать увлажненную маску или респиратор;
  • увеличить потребление жидкости.

Медики отмечают, что люди с хроническими болезнями дыхательных путей и сердца, дети, беременные и пожилые люди должны быть особенно осторожными.

В случае появления кашля, одышки или раздражения глаз рекомендуют немедленно обратиться к врачу.

Атака на Львов 19 ноября

Напомним, ночью 19 ноября Россия нанесла по Украине комбинированный удар. Львовская область оказалась под атакой ракет и ударных дронов, которые повредили энергетический объект, деревообрабатывающее предприятие и складские помещения. На одном из объектов вспыхнул пожар.

Утром над Львовом поднялся густой дым - он образовался из-за возгорания шин на гражданских складах, куда также попали российские ракеты. Жертв и пострадавших нет, системы жизнеобеспечения работают в нормальном режиме. Мэр Андрей Садовый призвал жителей закрыть окна, хотя предварительно дым не представляет угрозы для здоровья.

В результате российского удара 19 ноября полностью уничтожено новое отделение "Укрпочты". Работники не пострадали, но потеряно около 900 посылок. Компания уже готовит компенсацию и планирует восстановить отделение.

Также под обстрел попало производство сети пиццерий Pizza Hot - помещение разрушено тремя "прилетами", и компания может остановить работу.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛьвовЛьвовская областьЗагрязнение воздухаРакетный ударАтака дронов