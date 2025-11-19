ua en ru
Российский удар по Львову уничтожил производство пиццы: Pizza Hot останавливает работу

Среда 19 ноября 2025 14:36
Российский удар по Львову уничтожил производство пиццы: Pizza Hot останавливает работу Фото: Во Львове в результате российской атаки уничтожено производство Pizza Hot (t.me/dsns_telegram)
Автор: Татьяна Веремеева

В результате обстрелов Львова 19 ноября было уничтожено производственное помещение сети пиццерий Pizza Hot. По корпусу, где находилась фабрика, произошло три "прилета".

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на владельца компании Романа Боднара.

На своей странице в Instagram он отметил, что с сегодняшнего дня не имеет фабрики, но обошлось без жертв.

Боднар опубликовал видео, на котором видно поврежденное помещение, где располагалось производство пиццы. По его словам, уцелели только генератор и машина, которые были на улице.

Из-за разрушений компания, вероятно, полностью остановит работу.

Атака на Львов 19 ноября

Ранее РБК-Украина сообщало, что ночью Россия осуществила комбинированный обстрел Украины. Для атаки вражеские войска применили ударные дроны, гиперзвуковые "Кинжалы" и другие ракетные системы. Всего РФ за ночь выпустила по Украине более 470 ударных дронов и 48 ракет.

Львовскую область атаковали ракеты и ударные дроны, из-за чего повреждены энергетический объект, деревообрабатывающее предприятие и складские помещения. На одном из объектов возник пожар.

С утра во Львове наблюдается густой дым, который образовался из-за возгорания шин на гражданских складах, куда попали удары врага. Пострадавших нет, системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Мэр Андрей Садовый призвал жителей закрыть окна, хотя предварительно дым не представляет угрозы для здоровья.

Российский удар по Львову 19 ноября также уничтожил новое отделение "Укрпочты". Работники не пострадали, но уничтожено около 900 посылок. Компания обещает восстановить отделение и компенсировать клиентам потери.

