РФ атаковала Львовскую область дронами и ракетами: повреждена энергетика, возникли пожары

Российские войска ночью атаковали Львовскую область ракетами и ударными беспилотниками. В результате обстрела поврежден энергетический объект, возникли пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОГА Максима Козицкого.

"Этой ночью оккупанты атаковали Львовскую область боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами. Пострадал энергообъект. Также разрушениям подверглись деревообрабатывающее предприятие и складское помещение", - заявил Козицкий.

По словам главы Львовской ОГА, на одном из объектов тушат пожар. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

Он также отметил, что системы жизнеобеспечения во Львовской области работают в штатном режиме.

Во Львове густой дым

По словам мэра Львова Андрея Садового, густой дым над городом - это следствие возгорания шин в гражданских складских помещениях, куда попал враг.

"Сейчас информации о пострадавших нет. Пока это вся подтвержденная информация о попадании. По предварительным данным, дым не представляет угрозы для здоровья. Впрочем, на всякий случай закройте окна", - добавил Садовый.