ua en ru
Ср, 19 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

РФ атаковала Львовскую область дронами и ракетами: повреждена энергетика, возникли пожары

Среда 19 ноября 2025 08:28
UA EN RU
РФ атаковала Львовскую область дронами и ракетами: повреждена энергетика, возникли пожары Фото: россияне атаковали Львовскую область дронами и ракетами (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью атаковали Львовскую область ракетами и ударными беспилотниками. В результате обстрела поврежден энергетический объект, возникли пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОГА Максима Козицкого.

"Этой ночью оккупанты атаковали Львовскую область боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами. Пострадал энергообъект. Также разрушениям подверглись деревообрабатывающее предприятие и складское помещение", - заявил Козицкий.

По словам главы Львовской ОГА, на одном из объектов тушат пожар. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

Он также отметил, что системы жизнеобеспечения во Львовской области работают в штатном режиме.

Во Львове густой дым

По словам мэра Львова Андрея Садового, густой дым над городом - это следствие возгорания шин в гражданских складских помещениях, куда попал враг.

"Сейчас информации о пострадавших нет. Пока это вся подтвержденная информация о попадании. По предварительным данным, дым не представляет угрозы для здоровья. Впрочем, на всякий случай закройте окна", - добавил Садовый.

РФ атаковала Львовскую область дронами и ракетами: повреждена энергетика, возникли пожары

Обстрел 19 ноября

Россия этой ночью осуществила комбинированный обстрел по территории Украины. По имеющейся информации, оккупанты применили ударные дроны, гиперзвуковые ракеты типа "Кинжал" и другие ракетные системы.

На фоне массированной атаки Польша подняла в воздух союзную авиацию, реагируя на удары РФ по западным областям Украины. Военные сообщили о взлете истребителей и самолета раннего радиолокационного обнаружения.

Уже известно, что этой ночью войска России осуществили массированную атаку дронами-камикадзе "Герань-2" по Харькову. В результате чего пострадали по меньшей мере 36 человек, среди них - двое детей. Также комбинированному удару подверглись Львов и Тернополь.

В частности, в Тернополе в результате комбинированного обстрела дронами и ракетами повреждены здания и жилые дома, есть пострадавшие. На месте попаданий работают соответствующие службы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов Львовская область Вторжение России в Украину Ракетный удар
Новости
Разрушена многоэтажка, есть пострадавшие: россияне комбинированно ударили по Тернополю
Разрушена многоэтажка, есть пострадавшие: россияне комбинированно ударили по Тернополю
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского