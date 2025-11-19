Львов накрыл густой дым после удара РФ: горожан просят срочно закрыть окна

С утра в среду, 19 ноября, над Львовом поднимается густой дым. Он возник в результате возгорания шин в гражданских складских помещениях, куда попали российские войска.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Львова Андрея Садового .

Предварительно дым не представляет угрозы для здоровья, однако городской голова призывает жителей быть осторожными. Главная рекомендация - немедленно закрыть окна.

После удара со стороны РФ над Львовом поднимается густой дым (фото: Андрей Садовый)

По словам Садового, на границе города горят склады с шинами. Материал трудно потушить, поэтому ликвидация пожара продолжается. На месте работают все необходимые службы.

Массированная атака 19 ноября

РБК-Украина ранее писало о ночной атаке РФ на Украину, во время которой враг применил дроны и различные типы ракет, в частности "Кинжал". Во Львовской области в результате обстрелов повреждены энергообъект, деревообрабатывающее предприятие и склад, возникли пожары. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, а все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

На фоне массированного российского удара Польша подняла в воздух союзную авиацию - в небо взлетели истребители и самолет раннего радиолокационного обнаружения. Это стало реакцией на атаки РФ по западным областям Украины.

Этой ночью Россия также осуществила масштабный обстрел Харькова дронами-камикадзе "Герань-2". Пострадали по меньшей мере 36 человек, среди них двое детей.

В Тернополе в результате атаки дронами и ракетами повреждены здания и жилые дома. На местах попаданий работают спасатели и все необходимые службы.