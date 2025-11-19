У Львові небезпечне забруднення повітря: мешканців просять зачинити вікна

Атака на Львів 19 листопада

Нагадаємо, вночі 19 листопада Росія завдала по Україні комбінованого удару. Львівщина опинилася під атакою ракет і ударних дронів, які пошкодили енергетичний об’єкт, деревообробне підприємство та складські приміщення. На одному з об’єктів спалахнула пожежа.

Зранку над Львовом піднявся густий дим - він утворився через займання шин на цивільних складах, куди також влучили російські ракети. Жертв і постраждалих немає, системи життєзабезпечення працюють у нормальному режимі. Мер Андрій Садовий закликав мешканців зачинити вікна, хоча попередньо дим не становить загрози для здоров’я.

Унаслідок російського удару 19 листопада повністю знищено нове відділення "Укрпошти". Працівники не постраждали, але втрачено близько 900 посилок. Компанія вже готує компенсацію та планує відновити відділення.

Також під обстріл потрапило виробництво мережі піцерій Pizza Hot - приміщення зруйноване трьома "прильотами", і компанія може зупинити роботу.