ua en ru
Ср, 19 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Львов и Тернополь под вражеской атакой, раздаются взрывы: первые подробности

Украина, Среда 19 ноября 2025 07:02
UA EN RU
Львов и Тернополь под вражеской атакой, раздаются взрывы: первые подробности Иллюстративное фото: Львов и Тернополь находятся под вражеской атакой (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В ночь на среду, 19 ноября, российская армия нанесла очередной массированный комбинированный удар по территории Украины. Целью врага на этот раз был запад Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовскую и ОВА и "Суспільне".

Львов

По сообщениям властей, в направлении города фиксировалось несколько групп ударных дронов с юга и востока. Уже в 06:40 местные, а также власти, заявили о взрывах в городе.

"Жители Львовщины, пожалуйста, не публикуйте никаких фото, видео, адресов. Сохраняйте информационную тишину. Сейчас угроза остается", - сообщили в ОВА.

В то же время мэр города Андрей Садовый призвал не игнорировать тревогу и находиться в укрытиях.

По состоянию на 06:55 о разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Обновлено в 07:20

По данным Воздушных сил и местной власти, в направлении Львова кроме дронов фиксировались российские ракеты.

Обновлено в 07:25

Местные сообщают о перебоях со светом после взрывов во Львове. В то же время мэр города сообщает, что во Львове из-за воздушной тревоги изменится график движения общественного транспорта:

  • перекрыто движение на перекрестке ул. Зеленая - Сиховская.
  • троллейбусы №31 временно едут по схеме маршрута №24 в направлении Сыхова.
  • также временно перекрыт мост на ул. Городоцкой.
  • автобусные маршруты №84, 52, 14 и 92 осуществляют объезд ул. Конюшинной.

Тернополь

О взрывах в Тернополе сообщают СМИ. В то же время власти просят местных также оставаться в укрытии. Незадолго до этого Воздушные силы предупреждали о движении дронов в направлении региона с севера.

"Прошу оставаться в укрытиях до окончания тревоги. Не публикуйте фото и видео", - написал в телеграмм городской голова Тернополя Сергей Надал.

Обновлено в 07:10

В то же время, Тернопольская ОВА также предупреждает о ракетной опасности для региона. По данным Воздушных сил, ракеты фиксировались на юге Тернопольщины, курс западный.

Местные СМИ пишут, что Тернополь также находится под ракетной атакой. В городе были слышны взрывы, мониторинговые каналы пишут о дыме после взрывов. В то же время, Воздушные силы также уточнили, что через Тернопольскую обалсть вражеские ракеты двигались в направлении Ивано-Фраковской области.

Обстрел 19 ноября

Российская Федерация этой ночью наносит комбинированный удар по территории Украины. Уже известно, что враг применил ударные беспилотники, гиперзвуковые ракеты "Кинжал, а также ракеты других типов.

В связи с новой атакой Польша подняла в небо союзную авиацию в связи с атаками РФ на западные регионы Украины. Армия сообщила об истребителях и самолете раннего радиолокационного наблюдения

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов Тернополь ПВО Война в Украине Ракетная атака
Новости
Польша подняла в небо авиацию из-за ударов РФ по Украине, все системы в повышеной готовности
Польша подняла в небо авиацию из-за ударов РФ по Украине, все системы в повышеной готовности
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского