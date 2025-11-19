Львов и Тернополь под вражеской атакой, раздаются взрывы: первые подробности

В ночь на среду, 19 ноября, российская армия нанесла очередной массированный комбинированный удар по территории Украины. Целью врага на этот раз был запад Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовскую и ОВА и "Суспільне".

Львов

По сообщениям властей, в направлении города фиксировалось несколько групп ударных дронов с юга и востока. Уже в 06:40 местные, а также власти, заявили о взрывах в городе.

"Жители Львовщины, пожалуйста, не публикуйте никаких фото, видео, адресов. Сохраняйте информационную тишину. Сейчас угроза остается", - сообщили в ОВА.

В то же время мэр города Андрей Садовый призвал не игнорировать тревогу и находиться в укрытиях.

По состоянию на 06:55 о разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Обновлено в 07:20

По данным Воздушных сил и местной власти, в направлении Львова кроме дронов фиксировались российские ракеты.

Обновлено в 07:25

Местные сообщают о перебоях со светом после взрывов во Львове. В то же время мэр города сообщает, что во Львове из-за воздушной тревоги изменится график движения общественного транспорта:

перекрыто движение на перекрестке ул. Зеленая - Сиховская.

троллейбусы №31 временно едут по схеме маршрута №24 в направлении Сыхова.

также временно перекрыт мост на ул. Городоцкой.

автобусные маршруты №84, 52, 14 и 92 осуществляют объезд ул. Конюшинной.

Тернополь

О взрывах в Тернополе сообщают СМИ. В то же время власти просят местных также оставаться в укрытии. Незадолго до этого Воздушные силы предупреждали о движении дронов в направлении региона с севера.

"Прошу оставаться в укрытиях до окончания тревоги. Не публикуйте фото и видео", - написал в телеграмм городской голова Тернополя Сергей Надал.

Обновлено в 07:10

В то же время, Тернопольская ОВА также предупреждает о ракетной опасности для региона. По данным Воздушных сил, ракеты фиксировались на юге Тернопольщины, курс западный.

Местные СМИ пишут, что Тернополь также находится под ракетной атакой. В городе были слышны взрывы, мониторинговые каналы пишут о дыме после взрывов. В то же время, Воздушные силы также уточнили, что через Тернопольскую обалсть вражеские ракеты двигались в направлении Ивано-Фраковской области.