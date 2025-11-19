Россияне уничтожили новое отделение "Укрпочты" во Львове: сгорели 900 посылок
В результате российского удара по Львову 19 ноября уничтожено новое современное отделение "Укрпочты".
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора АО "Укрпочта" Игоря Смелянского.
Он отмечает, что работники не пострадали. В то же время в результате удара было уничтожено около 900 посылок клиентов.
"Срочно запускаем процесс компенсации клиентам", - отметил Смелянский.
Он добавил, что разрушенное отделение обязательно восстановят. Также руководитель "Укрпочты" показал, как выглядит отделение после удара. На видео видно разрушенное здание, которое выгорело изнутри.
Атака на Украину 19 ноября
Ранее РБК-Украина рассказывало, что Россия ночью нанесла по Украине комбинированный удар. По предварительным данным, для атаки применили ударные дроны, гиперзвуковые "Кинжалы" и другие ракетные системы. РФ за ночь выпустила по Украине более 470 ударных дронов и 48 ракет.
РФ атаковала Львовскую область ракетами и ударными дронами, в результате чего были повреждены энергетический объект, деревообрабатывающее предприятие и складское помещение. На одном из объектов возник пожар.
Во Львове утром наблюдается густой дым - он образовался из-за возгорания шин на гражданских складах, куда также попал враг. Пострадавших нет, системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
Мэр Андрей Садовый призвал жителей города закрыть окна, хотя дым предварительно не представляет угрозы для здоровья.
Президент Владимир Зеленский заявил, что такие удары свидетельствуют о недостаточном давлении на РФ, и отметил необходимость в дополнительных системах ПВО, ракетах, авиации и дронах для защиты.