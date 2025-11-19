Во Львове опасное загрязнение воздуха: жителей просят закрыть окна
Во Львове на двух улицах зафиксировали опасное превышение уровня оксида углерода. Жителей просят ограничить пребывание на улице и плотно закрыть окна.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОГА Максима Козицкого и данные Львовского областного центра контроля и профилактики болезней.
Где зафиксировано загрязнение
По словам Козицкого, превышение нормы оксида углерода обнаружили:
- ул. Бережанская - в 2 раза,
- ул. Дорожная - в 4,6 раза.
Радиационный фон в городе остается в пределах нормы.
Рекомендации для жителей
Специалисты советуют придерживаться таких правил безопасности:
- оставаться в помещениях;
- плотно закрыть окна и двери, выключить вентиляцию и кондиционеры, которые затягивают наружный воздух;
- увлажнять воздух в доме;
- не выходить на улицу без необходимости;
- в случае выхода - использовать увлажненную маску или респиратор;
- увеличить потребление жидкости.
Медики отмечают, что люди с хроническими болезнями дыхательных путей и сердца, дети, беременные и пожилые люди должны быть особенно осторожными.
В случае появления кашля, одышки или раздражения глаз рекомендуют немедленно обратиться к врачу.
Атака на Львов 19 ноября
Напомним, ночью 19 ноября Россия нанесла по Украине комбинированный удар. Львовская область оказалась под атакой ракет и ударных дронов, которые повредили энергетический объект, деревообрабатывающее предприятие и складские помещения. На одном из объектов вспыхнул пожар.
Утром над Львовом поднялся густой дым - он образовался из-за возгорания шин на гражданских складах, куда также попали российские ракеты. Жертв и пострадавших нет, системы жизнеобеспечения работают в нормальном режиме. Мэр Андрей Садовый призвал жителей закрыть окна, хотя предварительно дым не представляет угрозы для здоровья.
В результате российского удара 19 ноября полностью уничтожено новое отделение "Укрпочты". Работники не пострадали, но потеряно около 900 посылок. Компания уже готовит компенсацию и планирует восстановить отделение.
Также под обстрел попало производство сети пиццерий Pizza Hot - помещение разрушено тремя "прилетами", и компания может остановить работу.