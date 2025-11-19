ua en ru
Ср, 19 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Во Львове опасное загрязнение воздуха: жителей просят закрыть окна

Среда 19 ноября 2025 16:10
UA EN RU
Во Львове опасное загрязнение воздуха: жителей просят закрыть окна Фото: Во Львове 19 ноября зафиксировали загрязнение воздуха (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Во Львове на двух улицах зафиксировали опасное превышение уровня оксида углерода. Жителей просят ограничить пребывание на улице и плотно закрыть окна.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОГА Максима Козицкого и данные Львовского областного центра контроля и профилактики болезней.

Где зафиксировано загрязнение

По словам Козицкого, превышение нормы оксида углерода обнаружили:

  • ул. Бережанская - в 2 раза,
  • ул. Дорожная - в 4,6 раза.

Радиационный фон в городе остается в пределах нормы.

Рекомендации для жителей

Специалисты советуют придерживаться таких правил безопасности:

  • оставаться в помещениях;
  • плотно закрыть окна и двери, выключить вентиляцию и кондиционеры, которые затягивают наружный воздух;
  • увлажнять воздух в доме;
  • не выходить на улицу без необходимости;
  • в случае выхода - использовать увлажненную маску или респиратор;
  • увеличить потребление жидкости.

Медики отмечают, что люди с хроническими болезнями дыхательных путей и сердца, дети, беременные и пожилые люди должны быть особенно осторожными.

В случае появления кашля, одышки или раздражения глаз рекомендуют немедленно обратиться к врачу.

Атака на Львов 19 ноября

Напомним, ночью 19 ноября Россия нанесла по Украине комбинированный удар. Львовская область оказалась под атакой ракет и ударных дронов, которые повредили энергетический объект, деревообрабатывающее предприятие и складские помещения. На одном из объектов вспыхнул пожар.

Утром над Львовом поднялся густой дым - он образовался из-за возгорания шин на гражданских складах, куда также попали российские ракеты. Жертв и пострадавших нет, системы жизнеобеспечения работают в нормальном режиме. Мэр Андрей Садовый призвал жителей закрыть окна, хотя предварительно дым не представляет угрозы для здоровья.

В результате российского удара 19 ноября полностью уничтожено новое отделение "Укрпочты". Работники не пострадали, но потеряно около 900 посылок. Компания уже готовит компенсацию и планирует восстановить отделение.

Также под обстрел попало производство сети пиццерий Pizza Hot - помещение разрушено тремя "прилетами", и компания может остановить работу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов Львовская область Загрязнение воздуха Ракетный удар Атака дронов
Новости
Разрушенная высотка в Тернополе, удары по Львову и Бурштыну: главное об атаке РФ
Разрушенная высотка в Тернополе, удары по Львову и Бурштыну: главное об атаке РФ
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского