ua en ru
Ср, 19 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У Львові небезпечне забруднення повітря: мешканців просять зачинити вікна

Середа 19 листопада 2025 16:10
UA EN RU
У Львові небезпечне забруднення повітря: мешканців просять зачинити вікна Фото: У Львові 19 листопада зафіксували забрудення повітря (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Львові на двох вулицях зафіксували небезпечне перевищення рівня оксиду вуглецю. Мешканців просять обмежити перебування надворі та щільно зачинити вікна.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького та дані Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Де зафіксовано забруднення

За словами Козицького, перевищення норми оксиду вуглецю виявили:

  • вул. Бережанська - у 2 рази,
  • вул. Дорожня - у 4,6 раза.

Радіаційний фон у місті залишається в межах норми.

Рекомендації для мешканців

Фахівці радять дотримуватися таких правил безпеки:

  • залишатися у приміщеннях;
  • щільно зачинити вікна та двері, вимкнути вентиляцію та кондиціонери, що затягують зовнішнє повітря;
  • зволожувати повітря в оселі;
  • не виходити на вулицю без потреби;
  • у разі виходу - використовувати зволожену маску або респіратор;
  • збільшити споживання рідини.

Медики наголошують, що люди з хронічними хворобами дихальних шляхів і серця, діти, вагітні та літні люди мають бути особливо обережними.

У разі появи кашлю, задишки чи подразнення очей рекомендують негайно звернутися до лікаря.

Атака на Львів 19 листопада

Нагадаємо, вночі 19 листопада Росія завдала по Україні комбінованого удару. Львівщина опинилася під атакою ракет і ударних дронів, які пошкодили енергетичний об’єкт, деревообробне підприємство та складські приміщення. На одному з об’єктів спалахнула пожежа.

Зранку над Львовом піднявся густий дим - він утворився через займання шин на цивільних складах, куди також влучили російські ракети. Жертв і постраждалих немає, системи життєзабезпечення працюють у нормальному режимі. Мер Андрій Садовий закликав мешканців зачинити вікна, хоча попередньо дим не становить загрози для здоров’я.

Унаслідок російського удару 19 листопада повністю знищено нове відділення "Укрпошти". Працівники не постраждали, але втрачено близько 900 посилок. Компанія вже готує компенсацію та планує відновити відділення.

Також під обстріл потрапило виробництво мережі піцерій Pizza Hot - приміщення зруйноване трьома "прильотами", і компанія може зупинити роботу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів Львівська область Забруднення повітря Ракетний удар Атака дронів
Новини
Зруйнована висотка в Тернополі, удари по Львову та Бурштину: головне про атаку РФ
Зруйнована висотка в Тернополі, удари по Львову та Бурштину: головне про атаку РФ
Аналітика
Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського