Лукашенко доручив перекрити кордон з Україною, а Пукачу затвердили довічне ув'язнення: новини за 2 липня

Олександр Лукашенко заявив, що кордон Білорусі з Україною буде повністю перекритий, Міністерство охорони здоров'я повідомило про смерть вакцинованого, Верховний суд залишив в силі довічний вирок Пукачу. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 2 липня - в матеріалі РБК-Україна.

Лукашенко доручив закрити кордон з Україною: що відомо

У п'ятницю, 2 липня, Олександр Лукашенко заявив, що доручив білоруським прикордонникам повністю закрити кордон з Україною. Своє рішення він пояснив нібито потоком зброї з України в Білорусь. Він також оголосив про те, що на території Білорусі нібито виявили сплячі терористичні осередки", які називалися"загонами самооборони". До цих осередків, за словами Лукашенка, причетні Україна, Німеччина, США, Польща і Литва.

В коментарі РБК-Україна речник українського Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко сказав, що наразі закриття білоруського кордону у відомстві підтвердити не можуть. Українська сторона не отримувала жодних офіційних попереджень з Мінська.

МОЗ повідомив про смерть вакцинованого у Вінницькій області

У Вінницькій області після щеплення від коронавірусу помер 47-річний чоловік. У решти людей, які отримали щеплення з цього флакону вакцини, проблем зі здоров'ям не виявили.

За даними МОЗ, щеплення чоловіку зробила мобільна бригада о 13:45. Протягом години після щеплення у нього не зафіксували побічних ефектів О 17:00 в пацієнта з’явились скарги на нудоту, втрата свідомості. Була відразу викликана екстрена медична допомога, яка провела реанімаційні заходи. На жаль, о 18:02 медики констатували смерть чоловіка", - розповіли в МОЗ.

Вбивство Гонгадзе: Верховний суд залишив у силі довічний вирок Пукачу

Довічний вирок колишньому начальнику департаменту зовнішнього спостереження Міністерства внутрішніх справ Олексію Пукачу за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе залишили в силі. Таке рішення прийняв Верховний суд.

Касаційний кримінальний суд Верховного суду відхилив усі пропозиції, касаційні скарги, в тому числі і адвоката Пукача. Таким чином, залишено в силі рішення попередніх судових інстанцій про довічне ув'язнення для екс-міліціонера за причетність до вбивства Гонгадзе.

Міноборони вирішило змінити парадні черевики курсанток після скандалу з підборами (відео)

Міністерство оборони України потрапило в скандал через рішення взути курсанток в туфлі на підборах на параді до Дня Незалежності 24 серпня, що викликало хвилю критики з боку суспільства, і обурення ряду політиків. У підсумку відомство внесло правки у форму дівчат-військовослужбовців, і для них розроблять спеціальну експериментальну модель черевиків.

Міністр поцікавився у головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, чи не буде оптимальним варіантом для учасниць параду - саме берці замість каблуків, через які дівчата можуть позбивати собі ноги.

Літак біля Гаваїв аварійно сів на воду. Обидва члени екіпажу врятовані

Вантажний літак Boeing 737 біля Гаваїв здійснив вимушену посадку на воду. Обидва члени екіпажу, які були на борту, врятовані.

За даними Федерального управління цивільної авіації (FAA) США, вантажний літак здійснив вимушену посадку на воду після того, як пілоти повідомили про несправність двигуна.

Італія відправила Бельгію додому з Євро-2020, а Іспанія обіграла Швейцарію

Італія мінімально обіграла Бельгію і пробилася в півфінал Євро-2020. За Італію забивали Барелла та Інсіньє, на що бельгійці відповіли реалізованим пенальті у виконанні Лукаку - 2:1.

Водночас збірна Іспанії обіграла Швейцарію в серії пенальті і заробила путівку в півфінал Євро-2020. Там вона зіграє з переможцем пари Бельгія - Італія.

Спека до +35 і потужні зливи зі шквалами: в Україні буде непроста погода

Погода в Україні в суботу, 3 липня, буде нестійка та обіцяє рясні опади в деяких регіонах. Крім того, місцями прогнозуються град і шквали, і через небезпечні метеорологічні явища оголошено І рівень небезпеки - жовтий.