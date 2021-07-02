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Іспанія обіграла Швейцарію в серії пенальті і вийшла в півфінал Євро-2020

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Санкт-Петербург, П'ятниця 02 липня 2021 21:44
Іспанія обіграла Швейцарію в серії пенальті і вийшла в півфінал Євро-2020 Фото: Іспанія святкує гол у ворота Швейцарії (uefa.com)
Автор: Роман Тверденко

Збірна Іспанії обіграла Швейцарію в серії пенальті і заробила путівку в півфінал Євро-2020. Там вона зіграє з переможцем пари Бельгія - Італія.

Подробиці матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Іспанія домінувала протягом більшої частини матчу. Швейцарія явно намагалася не пропустити і розраховувала десь зачепити шанс в контратаці.

Але цей план не дуже спрацював спочатку. На 8-й хвилині Швейцарія пропустила. Жорді Альба пробив після розіграшу кутового з-за меж штрафного, м'яч влучив у ногу Дениса Закарії і відлетів у ворота, а Ян Зоммер вже не реагував на політ м'яча після рикошету.

Домінування Іспанії тривало, але в підсумку їх захист подарував шанс для Швейцарії і вона нею скористалася. На 68-й хвилині Джердан Шачірі зрівняв рахунок.

Через дев'ять хвилин після цього голу Швейцарія залишилася в меншості. За грубу підніжку був вилучений півзахисник Ремо Фройлер.

Після цього Іспанія ще посилила тиск і завдала по воротах Яна Зоммера кілька точних ударів, з якими воротар Швейцарії все ж справлявся. І це дозволило перевести гру в екстра-тайми.

У додатковий час ситуація не змінилася і рішення долі матчу залишилося на серію пенальті. Там стався буквально парад незабитих пенальті, в якому Іспанія виявилася кращою з рахунком 3:1.

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