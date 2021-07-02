Білорусь закриває кордон з Україною
Олександр Лукашенко заявив, що кордон Білорусі з Україною буде повністю перекритий. Таке доручення він дав білоруським прикордонникам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".
"Величезна кількість зброї надходить з України В Білорусь. Тому я доручив Прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною", - заявив Лукашенко.
У Держприкордонслужбі України в коментарі РБК-Україна заявили, що не отримували інформації від Білорусі про намір закрити кордон з Україною.
Нагадаємо, Україна закрила небо для білоруських літаків. Заборона набула чинності з 00:00 29 травня.
Білоруські літаки не тільки не зможуть сідати в українських аеропортах, а й пролітати над територією України транзитом.
Як відомо, з 26 травня Україна закрила авіасполучення з Білоруссю. Обмеження на польоти в білоруському повітряному просторі також ввели в Євросоюзі після затримання в аеропорту Мінська опозиційного активіста Романа Протасевича 23 травня.