Літак біля Гаваїв аварійно сів на воду. Обидва члени екіпажу врятовані

Вантажний літак Boeing 737 біля Гаваїв здійснив вимушену посадку на воду. Обидва члени екіпажу, які були на борту, врятовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC .

За даними Федерального управління цивільної авіації (FAA) США, вантажний літак здійснив вимушену посадку на воду після того, як пілоти повідомили про несправність двигуна.

"Пілоти повідомили про несправність двигуна і намагалися повернутися в Гонолулу, але були змушені посадити літак на воду. За попередньою інформацією, Берегова охорона США врятувала обох членів екіпажу. FAA і Національна рада з безпеки на транспорті проведуть розслідування", - йдеться в повідомленні.