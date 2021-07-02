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Літак біля Гаваїв аварійно сів на воду. Обидва члени екіпажу врятовані

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Гонолулу, П'ятниця 02 липня 2021 17:17
Літак біля Гаваїв аварійно сів на воду. Обидва члени екіпажу врятовані Фото: вантажний літак аварійно сів на воду (jetphotos com)
Автор: РБК-Україна

Вантажний літак Boeing 737 біля Гаваїв здійснив вимушену посадку на воду. Обидва члени екіпажу, які були на борту, врятовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

За даними Федерального управління цивільної авіації (FAA) США, вантажний літак здійснив вимушену посадку на воду після того, як пілоти повідомили про несправність двигуна.

"Пілоти повідомили про несправність двигуна і намагалися повернутися в Гонолулу, але були змушені посадити літак на воду. За попередньою інформацією, Берегова охорона США врятувала обох членів екіпажу. FAA і Національна рада з безпеки на транспорті проведуть розслідування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше американські ЗМІ повідомили про падіння Boeing 737 біля Гавайських островів після того, як у нього виникли проблеми з двигуном.

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