Лукашенко заявив про виявлення "сплячих осередків терористів" в Білорусі. До них нібито причетна Україна
Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі розкриті "сплячі терористичні осередки", які називалися"загонами самооборони". За його словами, до них причетні Україна, Німеччина, США, Польща і Литва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське агентство "БелТА".
"Сьогодні розкриті створені "сплячі терористичні осередки", так звані загони самооборони", - заявив Лукашенко.
За його словами, метою цих осередків була "насильницька зміна влади в день ікс". У причетності до їх створення Лукашенко звинуватив Україну, Німеччину, США, Польщу і Литву.
Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко заявив про завершення "масштабної антитерористичної операції", проведеної білоруськими спецслужбами. Він пообіцяв пред'явити претензії канцлеру Німеччини Ангелі Меркель.
Відзначимо, віце-канцлер Німеччини заявив, що режим Лукашенка потрібно ізолювати на міжнародному рівні.