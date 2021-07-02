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Лукашенко заявив про виявлення "сплячих осередків терористів" в Білорусі. До них нібито причетна Україна

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Мінськ, П'ятниця 02 липня 2021 18:42
Лукашенко заявив про виявлення "сплячих осередків терористів" в Білорусі. До них нібито причетна Україна Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі розкриті "сплячі терористичні осередки", які називалися"загонами самооборони". За його словами, до них причетні Україна, Німеччина, США, Польща і Литва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське агентство "БелТА".

"Сьогодні розкриті створені "сплячі терористичні осередки", так звані загони самооборони", - заявив Лукашенко.

За його словами, метою цих осередків була "насильницька зміна влади в день ікс". У причетності до їх створення Лукашенко звинуватив Україну, Німеччину, США, Польщу і Литву.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко заявив про завершення "масштабної антитерористичної операції", проведеної білоруськими спецслужбами. Він пообіцяв пред'явити претензії канцлеру Німеччини Ангелі Меркель.

Відзначимо, віце-канцлер Німеччини заявив, що режим Лукашенка потрібно ізолювати на міжнародному рівні.

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Олександр Лукашенко Білорусь Тероризм
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