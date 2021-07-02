Кінець "золотого" покоління. Італія відправила Бельгію додому з Євро-2020

Італія мінімально обіграла Бельгію і пробилася в півфінал Євро-2020. За Італію забивали Барелла та Інсіньє, на що бельгійці відповіли реалізованим пенальті у виконанні Лукаку - 2:1.

В обох збірних через пошкодження могли не зіграти лідери. Але Джорджіо К'єлліні в Італії встиг відновитися, як і Кевін Де Брюйне у Бельгії. Однак капітан бельгійців Еден Азар все ж матч пропустив через отримане з Португалією пошкодження.

Сам матч обидві команди почали жваво з перших хвилин, проте потім гра трохи вщухла. Підірвала емоції на стадіоні Італія, яка на 13-й хвилині відправила м'яч у сітку воріт Куртуа. Після подачі з кутового Бонуччі корпусом переправив м'яч за лінію бельгійських воріт. Однак судді гол відзначили через офсайд у партнера Бонуччі по центру оборони К'єлліні, який активно брав участь в епізоді.

Бельгія відповіла на 22-й хвилині, коли Де Брюйне зважився на удар з лінії штрафного майданчика. Свою команду в ефектному стрибку врятував Доннарумма. А ще через пару хвилин італійському кіперу довелося здійснювати ще один сейв-цього разу небезпечно з-під захисника пробивав Лукаку.

Однак відкрили рахунок таки італійці. На 31 - й хвилині бельгійці втратили м'яч поблизу свого штрафного майданчика, Верратті відпасував на Барелу, а той у боротьбі із захисниками Бельгії пробив у дальній кут воріт Куртуа-1:0.

Під кінець першої половини бельгійські захисники стали помилятися все більше, ніж у підсумку і скористалися італійці. На 44-й хвилині Інсіньє отримав м'яч на чужій половині поля, протягнув до лінії штрафного майданчика і обвідним ударом відправив круглий в "дев'ятку" - 2:0.

Правда, піти на перерву італійці з комфортною перевагою не змогли. Вже в компенсований час до першої половини Ді Лоренцо підштовхнув у штрафному Докю за що рефері призначив пенальті. "Точку" чітко реалізував Лукаку - 2:1.

У другому таймі бельгійці побігли відіграватися і мали ідеальний шанс на 60-й хвилині. Де Брюйне отримав м'яч у штрафному майданчику і прострілив на Лукаку, але його удар заблокував практично на лінії воріт Спінаццола.

Італійці відповіли небезпечним ударом метрів з 20 - ти у виконанні Інсіньє - Куртуа був на місці і свою команду врятував.

А потім знову відмінний момент мав Лукаку, який метрів з п'яти трохи не дотягнувся до м'яча головою.

Один з останніх моментів зрівняти рахунок упустив Докю, який хвилин за п'ять до кінця основного часу добре змістився з лівого флангу в центр і з лінії штрафного запустив м'яч над дальньою "дев'яткою" воріт Доннарумми.

У підсумку Італія вибила з турніру Бельгію, для "золотого" покоління якої це був мало не останній шанс на тріумф у великому турнірі. Нагадаємо, до Євро Бельгія підходила в ранзі лідера світового рейтингу збірних ФІФА.