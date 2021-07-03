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Спека до +35 і потужні зливи зі шквалами: в Україні буде непроста погода

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Субота 03 липня 2021 06:38
Спека до +35 і потужні зливи зі шквалами: в Україні буде непроста погода Колаж РБК-Україна: погода в Україні очікується нестійка
Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні в суботу, 3 липня, буде нестійка та обіцяє рясні опади в деяких регіонах. Крім того, місцями прогнозуються град і шквали, і через небезпечні метеорологічні явища оголошено І рівень небезпеки - жовтий.

Про це розповіли синоптики Укргідрометцентру.

Очікується, що пориви вітру сягатимуть 20 метрів на секунду.

3 липня Україна перебуватиме під впливом поля зниженого атмосферного тиску, що зумовить короткочасні дощі та грози, а в західних та деяких південних регіонах пройдуть сильні зливи.

На заході країни буде прохолодніше, а на сході - справжня спека. При цьому різниця в температурі повітря складе до 10 градусів.

Як йдеться в прогнозі на сайті Gismeteo, стовпчики термометрів у східних областях у денний час піднімуться до +29...+35 градусів.

В той самий час в західних регіонах температура повітря складе близько +23... +25 градусів.

У північних і центральних областях термометри покажуть близько +26... +28 градусів.

У південних областях стовпчики термометрів коливатимуться в межах +25... +28 градусів.

Раніше повідомлялося, що синоптики дали "мокрий" прогноз до середини липня, і попередили про тривалі зливи з грозами.

Додамо також, що нещодавно метеоролог розповів, яка погода буде в Україні в липні, і чи варто чекати на природні катаклізми.

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