Спека до +35 і потужні зливи зі шквалами: в Україні буде непроста погода
Погода в Україні в суботу, 3 липня, буде нестійка та обіцяє рясні опади в деяких регіонах. Крім того, місцями прогнозуються град і шквали, і через небезпечні метеорологічні явища оголошено І рівень небезпеки - жовтий.
Про це розповіли синоптики Укргідрометцентру.
Очікується, що пориви вітру сягатимуть 20 метрів на секунду.
3 липня Україна перебуватиме під впливом поля зниженого атмосферного тиску, що зумовить короткочасні дощі та грози, а в західних та деяких південних регіонах пройдуть сильні зливи.
На заході країни буде прохолодніше, а на сході - справжня спека. При цьому різниця в температурі повітря складе до 10 градусів.
Як йдеться в прогнозі на сайті Gismeteo, стовпчики термометрів у східних областях у денний час піднімуться до +29...+35 градусів.
В той самий час в західних регіонах температура повітря складе близько +23... +25 градусів.
У північних і центральних областях термометри покажуть близько +26... +28 градусів.
У південних областях стовпчики термометрів коливатимуться в межах +25... +28 градусів.
Раніше повідомлялося, що синоптики дали "мокрий" прогноз до середини липня, і попередили про тривалі зливи з грозами.
Додамо також, що нещодавно метеоролог розповів, яка погода буде в Україні в липні, і чи варто чекати на природні катаклізми.