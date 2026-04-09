ua en ru
Чт, 09 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

На Луганщине взрывы на объектах РФ: вражеские базы загорелись после прилета БпЛА

03:52 09.04.2026 Чт
Ночной "хлопок" на стратегических объектах: в сети показали яркие кадры пожаров
aimg Екатерина Коваль
На Луганщине взрывы на объектах РФ: вражеские базы загорелись после прилета БпЛА Фото: пожарные МЧС России (Getty Images)

В ночь на 9 апреля в районе Алчевска на временно оккупированной Луганщине произошла серия взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Что произошло

В ночь на 9 апреля в районе Алчевска и Перевальска на временно оккупированной Луганщине прогремели взрывы. По данным OSINT-каналов, беспилотники поразили стратегически важные объекты российских оккупационных сил - базы, где ремонтируют и обслуживают военную технику.

На обнародованных видео видно, что после ударов разгорелся масштабный пожар. Информация о последствиях атаки и возможных потерях оккупантов пока уточняется.

Фото: последствия взрывов в Перевальске (t.me/supernova_plus)

Алчевск - город на Луганщине, оккупированный с 2014 года. Там расположен Алчевский металлургический комбинат, который россияне использовали для изготовления корпусов артиллерийских снарядов и бронированной стали. В марте 2026 года украинские дроны уже наносили удар по этому комбинату, что привело к масштабному пожару.

Напомним, 8 апреля украинские военные нанесли удары по ряду стратегических объектов противника, в частности по нефтебазам и позициям ракетных комплексов "Бастион".

В тот же день спецназовцы ГУР уничтожили последний железнодорожный паром РФ "Славянин" в Керченском проливе - он обеспечивал поставки оккупационных войск в Крым.

А 6 апреля дроны-камикадзе ударили по зданию оккупационной власти в Старобельске.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
