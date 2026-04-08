Появились спутниковые фото пожара на нефтебазе в Феодосии: горят новые резервуары
На территории "Морского нефтяного терминала" в оккупированной Феодосии продолжается масштабный пожар по меньшей мере двух резервуаров после успешной атаки украинских беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Схемы" (Радио Свобода) и Telegram командующего Сил беспилотных систем Роберта Бровди.
Последствия удара по нефтебазе
По данным издания, спутниковые снимки Planet Labs за 8 апреля зафиксировали клубы дыма и огонь на территории ключевого топливного объекта в Крыму.
По состоянию на 12:00 масштабный пожар продолжался. Анализ изображений свидетельствует, что горят резервуары, которые остались уцелевшими после предыдущих ударов Сил обороны.
Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди (позывной "Мадьяр") подтвердил успешную операцию.
"Выжигание сорняков вокруг резервуаров с топливом на "Морском нефтяном терминале" в Феодосии во время Чистого четверга реализовано свободолюбивым украинским Птицам 9 бату "Кайрос" 414 обр "Птицы Мадьяра", - написал Бровди.
Российская сторона пока не прокомментировала очередной удар по терминалу.
Удары по логистике РФ в Крыму
Напомним, в последнее время Силы обороны Украины значительно активизировали удары по стратегическим объектам оккупантов на полуострове.
В частности, сегодня стало известно, что дроны Сил беспилотных систем не только атаковали нефтебазу, но и поразили ряд военной техники РФ, среди которой редкая РЛС "Зоопарк-1М" и склады боеприпасов.
Также на днях разведка ГУР уничтожила последний железнодорожный паром "Славянин", который обеспечивал логистику оккупационных войск через Керченский пролив. Это фактически отрезало основной путь железнодорожного снабжения техники и топлива для группировки врага в Крыму.
Кроме того, западные СМИ отмечают, что Украина впервые за время войны опередила Россию по количеству примененных дронов-камикадзе, что позволяет методично уничтожать тыловую инфраструктуру захватчиков.