Появились спутниковые фото пожара на нефтебазе в Феодосии: горят новые резервуары

22:10 08.04.2026 Ср
2 мин
Спутник Planet Labs показал реальное состояние дел на терминале
aimg Сергей Козачук
Фото: пожар на нефтебазе в Феодосии (росСМИ)

На территории "Морского нефтяного терминала" в оккупированной Феодосии продолжается масштабный пожар по меньшей мере двух резервуаров после успешной атаки украинских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Схемы" (Радио Свобода) и Telegram командующего Сил беспилотных систем Роберта Бровди.

Читайте также: Дроны СБС поразили нефтетерминал в Крыму и разнесли склады и ПВО оккупантов (видео)

Последствия удара по нефтебазе

По данным издания, спутниковые снимки Planet Labs за 8 апреля зафиксировали клубы дыма и огонь на территории ключевого топливного объекта в Крыму.

По состоянию на 12:00 масштабный пожар продолжался. Анализ изображений свидетельствует, что горят резервуары, которые остались уцелевшими после предыдущих ударов Сил обороны.

Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди (позывной "Мадьяр") подтвердил успешную операцию.

Фото: спутниковые снимки Planet Labs (planet.com)

"Выжигание сорняков вокруг резервуаров с топливом на "Морском нефтяном терминале" в Феодосии во время Чистого четверга реализовано свободолюбивым украинским Птицам 9 бату "Кайрос" 414 обр "Птицы Мадьяра", - написал Бровди.

Российская сторона пока не прокомментировала очередной удар по терминалу.

Удары по логистике РФ в Крыму

Напомним, в последнее время Силы обороны Украины значительно активизировали удары по стратегическим объектам оккупантов на полуострове.

В частности, сегодня стало известно, что дроны Сил беспилотных систем не только атаковали нефтебазу, но и поразили ряд военной техники РФ, среди которой редкая РЛС "Зоопарк-1М" и склады боеприпасов.

Также на днях разведка ГУР уничтожила последний железнодорожный паром "Славянин", который обеспечивал логистику оккупационных войск через Керченский пролив. Это фактически отрезало основной путь железнодорожного снабжения техники и топлива для группировки врага в Крыму.

Кроме того, западные СМИ отмечают, что Украина впервые за время войны опередила Россию по количеству примененных дронов-камикадзе, что позволяет методично уничтожать тыловую инфраструктуру захватчиков.

С утра и до самой ночи: украинцев предупредили о графиках отключения света 9 апреля
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
