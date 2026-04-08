ua en ru
Ср, 08 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Нефтебазы, "Бастион" и не только: Силы обороны ударили по ряду объектов россиян

17:44 08.04.2026 Ср
2 мин
Враг продолжает нести потери, приближая победу Украины
aimg Анастасия Никончук
Иллюстративное фото: взрыв (GettyImages)

В Силах обороны Украины сообщили о результатах ночной операции 8 апреля, во время которой украинские военные поразили ряд стратегических объектов противника, в частности нефтебазы и позиции ракетных комплексов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ.

Поражение нефтебаз в Крыму

В ночь на 8 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по объектам, обеспечивающим военную логистику российских войск.

В частности, поражены нефтебазы в Феодосии, где после атаки возник пожар, а также в Гвардейском на временно оккупированной территории АР Крым.

Именно эти объекты используются противником для накопления и хранения горюче-смазочных материалов.

Удары по складам и логистике

Кроме этого, украинские военные нанесли огневое поражение по складам материально-технических средств в районах Светлого на оккупированной части Запорожской области, Суходольска на Луганщине, а также вблизи Великой Новоселки в Донецкой области.

Также под удар попали полевой артиллерийский склад вблизи Ялты, склад беспилотников в районе Степного и склад боеприпасов в населенном пункте Урало-Кавказ на временно оккупированной территории Луганской области.

Поражение техники и позиций

Среди других целей - станция радиоэлектронной разведки в районе Новоозерного, а также позиционный район берегового ракетного комплекса "Бастион" возле Софиевки в оккупированном Крыму.

Что известно о последствиях

Сейчас информация о потерях противника уточняется. В то же время в Силах обороны подчеркивают, что такие удары направлены на системное ослабление боевого потенциала российской армии.

Украинские военные продолжают работу по разрушению логистики и снижению наступательных возможностей врага до полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины.

Напоминаем, что спецназовцы ГУР уничтожили российский железнодорожный паром "Славянин". Судно было поражено в Керченском проливе.

Отметим, что в ночь на 8 апреля российские войска совершили атаку дронами-камикадзе типа "Шахед" по нефтеперерабатывающему заводу в Мерефе на Харьковщине.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Крым Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
Зеленский обратился к России на фоне прекращения огня в Иране
Аналитика
