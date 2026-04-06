ua en ru
Пн, 06 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Старобельске дроны-камикадзе ударили по зданию оккупационной власти

15:05 06.04.2026 Пн
2 мин
В результате обстрела пострадало не только админздание
aimg Валерий Ульяненко
Фото: последствия удара дронов в Старобельске (t.me/ssternenko)

Сегодня, 6 апреля, дроны-камикадзе нанесли удар по административному зданию коллаборантов в оккупированном Старобельске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление волонтера и советника министра обороны Сергея Стерненко.

Читайте также: Достали носитель "Калибров": СБС поразили военный фрегат в Новороссийске (видео)

"В Старобельске на временно оккупированной Луганщине дроны-камикадзе атаковали админздание, которое использует оккупационная власть и коллаборационисты", - рассказал он.

В местных пабликах сообщают, что оккупанты успели вовремя эвакуироваться. В то же время в результате обстрела пострадали двое местных жителей - женщина 2001 года рождения и мужчина 1946 года рождения.

Кроме того, дроновая атака повредила отделение многофункционального центра, дома культуры, банковского отделения и магазина.

Удары по вражеским объектам

Напомним, СБУ и СБС второй раз за месяц нанесли удар по Алчевскому металлургическому комбинату - одному из ключевых промышленных объектов в Луганской области. Оккупанты используют его для обеспечения военного производства.

Ранее дроны СБУ нанесли серии ударов по военным объектам российских оккупантов в Крыму. Поражены авиаремонтный завод и позиции ПВО вблизи Джанкоя.

Кроме того, украинские защитники нанесли серии прицельных ударов по объектам вражеской ПВО. В результате атаки была уничтожена редкая станция радиолокации комплекса С-400 в Крыму и зенитные системы на востоке.

Отметим, "Птицы Мадяра" обнаружили и уничтожили вблизи населенного пункта Любимовка на временно оккупированной территории Луганщины ЗРК Бук-М1. Этот комплекс советского производства предназначен для поражения воздушных целей, в частности на малых высотах.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Старобельск Война в Украине Дрони
Новости
Террор без остановки: почему РФ ежедневно атакует Харьков и меняет ли тактику обстрелов
Аналитика
Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света