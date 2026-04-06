В Старобельске дроны-камикадзе ударили по зданию оккупационной власти
Сегодня, 6 апреля, дроны-камикадзе нанесли удар по административному зданию коллаборантов в оккупированном Старобельске.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление волонтера и советника министра обороны Сергея Стерненко.
"В Старобельске на временно оккупированной Луганщине дроны-камикадзе атаковали админздание, которое использует оккупационная власть и коллаборационисты", - рассказал он.
В местных пабликах сообщают, что оккупанты успели вовремя эвакуироваться. В то же время в результате обстрела пострадали двое местных жителей - женщина 2001 года рождения и мужчина 1946 года рождения.
Кроме того, дроновая атака повредила отделение многофункционального центра, дома культуры, банковского отделения и магазина.
Фото: последствия удара дронов в оккупированном Старобельске (t.me/ssternenko)
Удары по вражеским объектам
Напомним, СБУ и СБС второй раз за месяц нанесли удар по Алчевскому металлургическому комбинату - одному из ключевых промышленных объектов в Луганской области. Оккупанты используют его для обеспечения военного производства.
Ранее дроны СБУ нанесли серии ударов по военным объектам российских оккупантов в Крыму. Поражены авиаремонтный завод и позиции ПВО вблизи Джанкоя.
Кроме того, украинские защитники нанесли серии прицельных ударов по объектам вражеской ПВО. В результате атаки была уничтожена редкая станция радиолокации комплекса С-400 в Крыму и зенитные системы на востоке.
Отметим, "Птицы Мадяра" обнаружили и уничтожили вблизи населенного пункта Любимовка на временно оккупированной территории Луганщины ЗРК Бук-М1. Этот комплекс советского производства предназначен для поражения воздушных целей, в частности на малых высотах.