В Старобельске дроны-камикадзе ударили по зданию оккупационной власти

Сегодня, 6 апреля, дроны-камикадзе нанесли удар по административному зданию коллаборантов в оккупированном Старобельске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление волонтера и советника министра обороны Сергея Стерненко.

"В Старобельске на временно оккупированной Луганщине дроны-камикадзе атаковали админздание, которое использует оккупационная власть и коллаборационисты", - рассказал он.

В местных пабликах сообщают, что оккупанты успели вовремя эвакуироваться. В то же время в результате обстрела пострадали двое местных жителей - женщина 2001 года рождения и мужчина 1946 года рождения.

Кроме того, дроновая атака повредила отделение многофункционального центра, дома культуры, банковского отделения и магазина.

Фото: последствия удара дронов в оккупированном Старобельске (t.me/ssternenko)

Напомним, СБУ и СБС второй раз за месяц нанесли удар по Алчевскому металлургическому комбинату - одному из ключевых промышленных объектов в Луганской области. Оккупанты используют его для обеспечения военного производства.

Ранее дроны СБУ нанесли серии ударов по военным объектам российских оккупантов в Крыму. Поражены авиаремонтный завод и позиции ПВО вблизи Джанкоя.