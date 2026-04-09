На Луганщині вибухи на об'єктах РФ: ворожі бази зайнялися після прильоту БпЛА

03:52 09.04.2026 Чт
Нічна "бавовна" на стратегічних об'єктах: у мережі показали яскраві кадри пожеж
aimg Катерина Коваль
На Луганщині вибухи на об'єктах РФ: ворожі бази зайнялися після прильоту БпЛА Фото: пожежники МНС Росії (Getty Images)

У ніч на 9 квітня в районі Алчевська на тимчасово окупованій Луганщині сталася серія вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Читайте також: З'явилися супутникові фото пожежі на нафтобазі у Феодосії: палають нові резервуари

Що сталося

У ніч на 9 квітня в районі Алчевська та Перевальська на тимчасово окупованій Луганщині пролунали вибухи. За даними OSINT-каналів, безпілотники уразили стратегічно важливі об’єкти російських окупаційних сил - бази, де ремонтують та обслуговують військову техніку.

На оприлюднених відео видно, що після ударів розгорілася масштабна пожежа. Інформація про наслідки атаки та можливі втрати окупантів поки що уточнюється.

Фото: наслідки вибухів у Перевальську (t.me/supernova_plus)

Алчевськ - місто на Луганщині, окуповане з 2014 року. Там розташований Алчевський металургійний комбінат, який росіяни використовували для виготовлення корпусів артилерійських снарядів та броньованої сталі. У березні 2026 року українські дрони вже завдавали удару по цьому комбінату, що спричинило масштабну пожежу.

Нагадаємо, 8 квітня українські військові завдали ударів по низці стратегічних об’єктів противника, зокрема по нафтобазах та позиціях ракетних комплексів "Бастіон".

Того ж дня спецпризначенці ГУР знищили останній залізничний пором РФ "Славянін" у Керченській протоці - він забезпечував постачання окупаційних військ у Крим.

А 6 квітня дрони-камікадзе вдарили по будівлі окупаційної влади в Старобільську.

Більше по темі:
Новини
З ранку і до самої ночі: українців попередили про графіки відключення світла 9 квітня
З ранку і до самої ночі: українців попередили про графіки відключення світла 9 квітня
Аналітика
Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою