ГУР уничтожило последний в Крыму паром РФ: почему "Славянин" был таким важным (фото)

14:25 08.04.2026 Ср
1 мин
Керченская переправа "отрезана"?
aimg Елена Чупровская
ГУР уничтожило последний в Крыму паром РФ: почему "Славянин" был таким важным (фото) Фото: Дроны ГУР "добили" паром "Славянин" (росСМИ)

В ночь с 5 на 6 апреля спецназовцы ГУР дронами уничтожили "Славянин". Это был последний железнодорожный паром России в Керченском проливе, снабжавший оккупационные войска в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал ГУР МО Украины.

Читайте также: Дроны СБС поразили нефтетерминал в Крыму и разнесли склады и ПВО оккупантов (видео)

Чем занимался "Славянин"

Паром был частью так называемой Керченской переправы. Через него на оккупированный полуостров перебрасывали:

  • горючее и масла;
  • оружие и боеприпасы;
  • военную технику.

ГУР уничтожило последний в Крыму паром РФ: почему &quot;Славянин&quot; был таким важным (фото)Фото: после атаки на "Славянине" возник пожар (t.me/DIUkraine)

Как проходила операция

Удар нанесли в ночь с 5 на 6 апреля 2026 года. Специалисты Департамента активных действий ГУР вывели судно из строя атаками беспилотников.

Это уже не первый удар по "Славянину" - в марте он получил повреждения во время другой операции, однако тогда остался на плаву. Теперь же паром полностью выведен из строя.

Параллельно разведчики нанесли удары по инфраструктуре порта "Кавказ" в Краснодарском крае - его Россия использует для обеспечения своих войск.

Российской Адыгее тоже досталось. Произошло попадание дронов по инфраструктуре аэродрома.

В марте Украина впервые обошла Россию по количеству атак дронов. Впрочем, количество российских атак с каждым месяцем также увеличивается.

