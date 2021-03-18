Екс-нардепа Пашинського виправдали у справі про стрілянину з потерпілим

Васильківський міськрайонний суд Київської області виправдав колишнього нардепа Сергія Пашинського у справі про стрілянину з потерпілим. Рішення ще може бути оскаржено.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.

За його словами, Пашинському також повернуть вилучений пістолет, кримінальне провадження щодо нього закрито.

Зазначимо, колишнього нардепа звинувачували в нанесенні важких тілесних ушкоджень, але минулого тижня потерпілий у цій справі житель Київської області В'ячеслав Хімікус відмовився від позовних вимог. За його словами, він отримав компенсацію.

На сьогоднішньому засіданні суд прийшов до висновку, що обвинувачення не довело вину Пашинського.