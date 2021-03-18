В Україні хочуть карати за порушення режиму самоізоляції: розміри штрафів

В Україні хочуть карати за порушення режиму самоізоляції та обсервації. Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній раді ухвалити відповідний законопроект №4540.

Перший заступник міністра охорони здоров’я Ірина Садовяк підкреслила, що частина хворих на COVID-19, які переносять хворобу в легкій формі або знаходяться у безсимптомній стадії захворювання, нехтують правилами самоізоляції.

Закон передбачає, що порушення порядку обов'язкової самоізоляції, обсервації встановлених в рішенні про карантин, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби, будуть карати штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це 3400 - 8500 гривень.

"Члени комітету прийняли рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект №4540 за основу", - сказано у повідомленні.

Як писало РБК-Україна, через локдаун у Києві Рада не планує проводити чергові пленарні засідання. Керівництво фракцій парламенту домовилося про перерву у засіданнях. Однак за це ще мають проголосувати у сесійній залі.

Нагадаємо, влада Києва прийняла рішення посилити карантин у місті з 20 березня по 9 квітня включно через коронавірус. У столиці спостерігається погіршення епідеміологічної ситуації.