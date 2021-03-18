"Шахтар" вдруге програв "Ромі" і вилетів з Ліги Європи
"Шахтар" мінімально програв "Ромі" в 1/8 фіналу Ліги Європи. Команда Луїша Каштру вилетіла з турніру.
Подробиці матчу - в матеріалі РБК-Україна.
Гірники домінували по володінню м'ячем і намагалися створювати моменти біля воріт "Роми" в першому таймі, але гості впоралися з цією ситуацією А голи з'явилися тільки після перерви.
Борха Майораль на 48-й хвилині відкрив рахунок у поєдинку і ще глибше закопав інтригу на залишок матч.
Через 11 хвилин Жуніор Мораєс зрівняв рахунок для "Шахтаря", але останнє слово залишилося за італійською командою. Останній переможний гол забив Борха Майораль на 72-й хвилині оформив дубль.
За сумою двох зустрічей 5:1 для "Роми" і команда колишнього тренера "Шахтаря" Паулу Фонсеки проходить далі.
Нагадаємо, що матч "Шахтар" - "Рома" пройшов без глядачів на трибунах НСК "Олімпійський". Київська влада заборонила проведення матчів з уболівальниками на стадіонах на три тижні з 18 березня.