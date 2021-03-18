"Шахтар" вдруге програв "Ромі" і вилетів з Ліги Європи

"Шахтар" мінімально програв "Ромі" в 1/8 фіналу Ліги Європи. Команда Луїша Каштру вилетіла з турніру.

Гірники домінували по володінню м'ячем і намагалися створювати моменти біля воріт "Роми" в першому таймі, але гості впоралися з цією ситуацією А голи з'явилися тільки після перерви.

Борха Майораль на 48-й хвилині відкрив рахунок у поєдинку і ще глибше закопав інтригу на залишок матч.

Через 11 хвилин Жуніор Мораєс зрівняв рахунок для "Шахтаря", але останнє слово залишилося за італійською командою. Останній переможний гол забив Борха Майораль на 72-й хвилині оформив дубль.

За сумою двох зустрічей 5:1 для "Роми" і команда колишнього тренера "Шахтаря" Паулу Фонсеки проходить далі.