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"Шахтар" вдруге програв "Ромі" і вилетів з Ліги Європи

Новость на русском → Київ, Четвер 18 березня 2021 21:52
"Шахтар" вдруге програв "Ромі" і вилетів з Ліги Європи Фото: матч "Шахтар" - "Рома" (shakhtar.com)
Автор: Роман Тверденко

"Шахтар" мінімально програв "Ромі" в 1/8 фіналу Ліги Європи. Команда Луїша Каштру вилетіла з турніру.

Подробиці матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Гірники домінували по володінню м'ячем і намагалися створювати моменти біля воріт "Роми" в першому таймі, але гості впоралися з цією ситуацією А голи з'явилися тільки після перерви.

Борха Майораль на 48-й хвилині відкрив рахунок у поєдинку і ще глибше закопав інтригу на залишок матч.

Через 11 хвилин Жуніор Мораєс зрівняв рахунок для "Шахтаря", але останнє слово залишилося за італійською командою. Останній переможний гол забив Борха Майораль на 72-й хвилині оформив дубль.

За сумою двох зустрічей 5:1 для "Роми" і команда колишнього тренера "Шахтаря" Паулу Фонсеки проходить далі.

Нагадаємо, що матч "Шахтар" - "Рома" пройшов без глядачів на трибунах НСК "Олімпійський". Київська влада заборонила проведення матчів з уболівальниками на стадіонах на три тижні з 18 березня.

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