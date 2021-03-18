ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Дива не сталося. "Динамо" в суху поступилося "Вільярреалу" в 1/8 фіналу ЛЄ

Новость на русском → Вільярреал, Четвер 18 березня 2021 23:47
Дива не сталося. "Динамо" в суху поступилося "Вільярреалу" в 1/8 фіналу ЛЄ Фото: Морено відзначився дублем у ворота "Динамо" (uefa.com/uefaeuropaleague)
Автор: Ігор Литвиненко

Київське "Динамо" поступилося і в другому матчі проти іспанського "Вільярреала" і вилетіло з Ліги Європи на стадії 1/8 фіналу. Іспанці забили два сухих м'ячі у ворота українського клубу.

Детальніше про матч - у матеріалі РБК-Україна.

Після домашньої поразки в першому матчі 0:2 шансів у киян було не надто багато. Для проходу потрібно було забивати два голи, при цьому зберігши свої ворота на замку. Завдання мінімум гравці "Динамо" провалили вже на старті поєдинку. На 13-й хвилині форвард "Вільярреала" Морено головою вдало замкнув подачу з правого флангу - 1:0. Це був перший удар в створ воріт киян.

А на 36-й хвилині Морено оформив дубль і остаточно вбив інтригу в матчі. Миколенко обрізався на своїй половині, м'яч опинився в ногах Парехо, який відпасував на Морено в штрафну. Іспанець трохи змістився у центр і, не без допомоги рикошету, переправив м'яч у сітку - 2:0.

Другий тайм виявився формальністю, в якому команди більше догравали це протистояння. Рахунок більше не змінювався, але і цього іспанцям вистачило, щоб впевнено вийти в чвертьфінал - 4:0 за сумою двох матчів.

Жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи відбудеться завтра, 19 березня, о 14:00 по Києву.

Нагадаємо, раніше вилетів з Ліги Європи донецький "Шахтар". "Гірники" поступилися і в повторному матчі римській "Ромі" - 1:2.

Також РБК-Україна писало, що вчора визначилися всі учасники чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Спорт Динамо Ліга Європи
NEWS
Зеленський завтра збирає РНБО
Зеленський завтра збирає РНБО
DAILY
Пособники агресора. Як в Україні хочуть карати за колабораціонізм
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Пособники агресора. Як в Україні хочуть карати за колабораціонізм