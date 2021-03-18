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В Україну прийде мокрий сніг з дощем і морози: де погода радувати не буде

Новость на русском → Четвер 18 березня 2021 20:30
В Україну прийде мокрий сніг з дощем і морози: де погода радувати не буде Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні у п'ятницю, 19 березня, очікується несприятлива в більшості областей країни. Синоптики прогнозують мокрий сніг з дощем, посилення вітру до штормових значень і місцями очікується зниження температури в нічні години до морозів.

Як повідомляє Український гідрометцентр, сухо буде тільки в Сумській області та Криму.

На сході країни в нічні години буде йти сніг, мокрий сніг, вдень сніг та мокрий сніг з дощем. Вітер зі штормовими поривами. Нічна температура повітря буде коливатися від -1 до +3 градусів, вдень очікується від +3 до +5 градусів.

У південних областях синоптики прогнозують вночі мокрий сніг, який вдень перейде в дощ. Температура вночі становитиме від 0 до +3 градусів, вдень від +3 +5 градусів в Одесі до +8 градусів в Херсоні. У Криму без істотних опадів, очікується сильний штормовий вітер. Вночі +2 +4 градуси, вдень від +6 до +8 градусів.

На півночі країни вночі буде йти сніг, мокрий сніг, вдень очікується мокрий сніг та сніг з дощем, сильний вітер з поривами штормовими. Вночі температура знизиться до -2 градусів, вдень прогріється до +3 +5 градусів.

У західній частині країни без істотних опадів буде лише в Луцьку та Рівному. В інших областях синоптики прогнозують сніг та мокрий сніг з дощем. Вночі в регіоні температура знизиться до -2 -6 градусів, вдень очікується від 0 до +4 градусів, місцями до +5 градусів.

В центральних областях буде йти сніг та мокрий сніг, вітер зі штормовими поривами. Вночі від -1 до +2 градусів, вдень від +2 до +5 градусів.

У Києві 19 березня синоптики прогнозують мокрий сніг уночі сніг з дощем, вдень. Вітер північно-західний, зі штормовими поривами. Вночі у столиці від -1 до +1 градуса, вдень від +3 до +5 градусів.

В Україну прийде мокрий сніг з дощем і морози: де погода радувати не буде

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 19 березня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україну знову прийде похолодання до -7 градусів.

А також розповідали про те, що синоптики повідомили, коли в Україні утримається тепла погода.

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