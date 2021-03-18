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Росія після слів Байдена відкликає посла. Хоче переглянути відносини з США

Новость на русском → Москва, Четвер 18 березня 2021 12:25
Росія після слів Байдена відкликає посла. Хоче переглянути відносини з США Фото: Джо Байдена (Mark Makela/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Російська Федерація після скандальних заяв президента США Джо Байдена відкликає на консультації посла Анатолія Антонова. Москва має намір переглянути відносини з Вашингтоном.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

"Посол запрошений до Росії для консультацій, для ревізії російсько-американських відносин". - заявив Пєсков.

Також повідомляється, що посол має відправитися в Росію 20 березня.

Нагадаємо, напередодні вийшло інтерв'ю Байдена, в якому він назвав російського президента Володимира Путіна вбивцею, а також пообіцяв, що той відповість за втручання в американські вибори. При цьому в Білому домі відмовилися відповісти на питання, чи були слова президента Байдена метафорою. А також пообіцяли, що підхід нинішньої адміністрації щодо Росії буде зовсім іншим, ніж це було за Дональда Трампа.

У Путіна вже різко відреагували на словами Байдена, назвавши їх "дуже поганими висловлюваннями". При цьому в Кремлі не знають, чи планує сам Путін публічно відреагувати на слова американського президента.

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