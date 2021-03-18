Росія після слів Байдена відкликає посла. Хоче переглянути відносини з США

Нагадаємо, напередодні вийшло інтерв'ю Байдена, в якому він назвав російського президента Володимира Путіна вбивцею, а також пообіцяв, що той відповість за втручання в американські вибори. При цьому в Білому домі відмовилися відповісти на питання, чи були слова президента Байдена метафорою. А також пообіцяли, що підхід нинішньої адміністрації щодо Росії буде зовсім іншим, ніж це було за Дональда Трампа.

У Путіна вже різко відреагували на словами Байдена, назвавши їх "дуже поганими висловлюваннями". При цьому в Кремлі не знають, чи планує сам Путін публічно відреагувати на слова американського президента.