На месте появилась огромная воронка: фото последствий атаки в Святошинском районе Киева

Киев, Вторник 25 ноября 2025 10:20
На месте появилась огромная воронка: фото последствий атаки в Святошинском районе Киева Фото: в Святошинском районе Киева образовалась воронка (t.me/dsns_telegram)
Автор: Мария Кучерявец

В Святошинском районе Киева после ночной массированной атаки РФ образовалась большая воронка рядом с 4-этажным складским зданием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

По предварительной информации, на месте обнаружены тела 4 погибших, еще 3 человека ранены. Пожар, вспыхнувший после попадания, ликвидирован.

На месте работают полиция, спасатели и аварийные службы, чтобы обеспечить безопасность и завершить разбор завалов.

Фото последствий атаки показали спасатели в соцсетях и подтверждают масштаб разрушений.

Фото: воронка образовалась в результате атаки в Святошинском районе (t.me/dsns_telegram)

Подразделения ГСЧС продолжают ликвидацию последствий и оказание помощи пострадавшим. Психологическую поддержку получили 57 человек, добавляют чрезвычайники.

Массированная атака на Киев

Напомним, в результате российской комбинированной атаки на Киев в ночь на 25 ноября зафиксировано повреждение и падение обломков на более 13 локациях в Дарницком, Днепровском, Голосеевском, Печерском, Святошинском и Деснянском районах.

Подтверждена гибель 6 человек. Еще 14 пострадали, среди которых есть ребенок. По меньшей мере 8 пострадавших госпитализированы.

По информации Минэнерго, атака была направлена на энергетические объекты, из-за чего в некоторых районах столицы перебои со светом и водой, а в 7 районах частично перекрыто теплоснабжение. На левом берегу - экстренные отключения света.

В Печерском районе в результате попадания в жилой дом произошел пожар в 22-этажке, есть разрушения. Жителей эвакуировали.

Тем временем в Днепровском районе в 9-этажке возник сильный пожар из-за попадания дрона, погибли люди, среди них 86-летняя женщина.

После второй волны ракетной атаки мэр Киева Виталий Кличко сообщил о разрушениях в Святошинском районе в нежилом помещении, заявив, что под завалами могут быть люди.

Подробно о последствиях атаки на Киев - в отдельном материале РБК-Украина.

