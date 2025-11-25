ua en ru
Сокращение отключений света отложили: почему увеличивают графики

Вторник 25 ноября 2025 12:21
Сокращение отключений света отложили: почему увеличивают графики
Автор: Ірина Глухова

Из-за новых атак РФ на энергообъекты сокращение продолжительности отключений света в Украине пришлось отложить. Вместо этого в объединенной энергосистеме вводят увеличенные графики почасовых отключений для стабилизации ситуации.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил временно исполняющий обязанности председателя Госэнергонадзора Анатолий Замулко в эфире телемарафона.

"Если говорить уже о текущей ситуации, то есть проблемы и в Киеве, и в Киевской области. Есть определенные проблемы и достаточно такие существенные и в Харьковской области, и в Одесской области. То есть, на сегодня ситуация усложнилась по отношению к вчерашнему", - сказал Замулко.

По его словам, если раньше появлялась возможность уменьшить количество и продолжительность ограничений, то сейчас из-за очередных атак и попадания в энергетические объекты приходится увеличивать очереди для разгрузки энергосистемы.

"И с точки зрения того, насколько это продолжительность-непродолжительность, то мы можем, опять же, насколько у нас экстренные отключения будут долго проходить", - добавил Замулко.

Он отметил, что экстренные отключения позволят стабилизировать ситуацию, после чего энергетики смогут вернуться к почасовым графикам или стабилизационным режимам, которые применялись ранее.

Удары РФ по энергетике и отключение света

Напомним, российские войска ночью совершили атаки на энергетические объекты в Киеве и пяти областях, в результате чего более 100 тысяч абонентов остались без света.

По состоянию на утро без электроснабжения оставались более 40 тысяч потребителей в Киевской области, 20 тысяч в Одесской, 13 тысяч в Черниговской, более 21 тысячи на Днепропетровщине и более 8 тысяч на Харьковщине.

После этого в "Укрэнерго" сообщили, что в Киеве и еще трех регионах аварийные отключения заменят на увеличенные графики из-за массированных ракетно-пушечных ударов РФ по Украине.

Подробнее об ограничениях электроснабжения в разных регионах и где искать актуальную информацию, - читайте в материале РБК-Украина.

