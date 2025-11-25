Сокращение отключений света отложили: почему увеличивают графики

Из-за новых атак РФ на энергообъекты сокращение продолжительности отключений света в Украине пришлось отложить. Вместо этого в объединенной энергосистеме вводят увеличенные графики почасовых отключений для стабилизации ситуации.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил временно исполняющий обязанности председателя Госэнергонадзора Анатолий Замулко в эфире телемарафона.

"Если говорить уже о текущей ситуации, то есть проблемы и в Киеве, и в Киевской области. Есть определенные проблемы и достаточно такие существенные и в Харьковской области, и в Одесской области. То есть, на сегодня ситуация усложнилась по отношению к вчерашнему", - сказал Замулко.

По его словам, если раньше появлялась возможность уменьшить количество и продолжительность ограничений, то сейчас из-за очередных атак и попадания в энергетические объекты приходится увеличивать очереди для разгрузки энергосистемы.

"И с точки зрения того, насколько это продолжительность-непродолжительность, то мы можем, опять же, насколько у нас экстренные отключения будут долго проходить", - добавил Замулко.

Он отметил, что экстренные отключения позволят стабилизировать ситуацию, после чего энергетики смогут вернуться к почасовым графикам или стабилизационным режимам, которые применялись ранее.