Часть Киева после обстрела осталась без отопления: в списке 7 районов

Киев, Вторник 25 ноября 2025 08:40
Часть Киева после обстрела осталась без отопления: в списке 7 районов Фото: в Киеве после обстрела частично нет отопления (ГСЧС)
Автор: Ирина Гамерская

Из-за обстрелов Киева 25 ноября в 7 районах города приостановили подачу отопления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Как отмечается, по состоянию на утро временно ограничили предоставление услуги теплоснабжения для потребителей:

  • Печерского района,
  • Голосеевского района,
  • Шевченковского района (частично),
  • Соломенского района (частично),
  • Святошинского района (частично),
  • Дарницкого района (частично),
  • Днепровского района (частично).

"Коммунальные службы ликвидируют последствия атаки и в кратчайшие сроки вернут тепло в дома", - сообщили в КГГА.

Обстрел Киева

Напомним, в ночь на 25 ноября россияне совершили комбинированную атаку на Киев. Враг запустил по столице дроны и ракеты, в том числе баллистику. В результате удара есть повреждения в нескольких районах. В частности, в Печерском районе повреждена многоэтажка.

По состоянию на утро известно, что в Киеве в результате атаки погибли 6 человек.

Также под ударом находилась и Киевская область. В частности, Броварской, Белоцерковский и Вышгородский районы.

Известно, что в Белой Церкви из-за обстрелов поврежден четырехэтажный жилой дом.

Как сообщили в Минэнерго, ночью Россия снова атаковала энергетику Украины. В ведомстве отметили, что атака была на ключевые элементы энергетической системы, обстрелы затронули несколько районов, создавая угрозу стабильной работе объектов.

