ua en ru
Вт, 25 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Ракеты и дроны с разных сторон, прилеты по высоткам, есть погибшие: все об атаке на Киев

Украина, Киев, Вторник 25 ноября 2025 04:31
UA EN RU
Ракеты и дроны с разных сторон, прилеты по высоткам, есть погибшие: все об атаке на Киев Фото: спасатели ликвидируют последствия атаки на Киев 25 ноября (t.me/dsns_telegram)
Автор: Никончук Анастасия

В ночь на 25 ноября Киев подвергся массированной атаке с использованием крылатых, баллистических ракет и дронов-камикадзе.

РБК-Украина рассказывает все, что известно об обстрелах Украины этой ночью.

Главное:

  • враг атаковал дронами, крылатыми ракетами типа "Калибр", баллистикой и ракетами типа "Кинжал" - все летело на Киев;
  • есть повреждения как минимум двух многоэтажек - в центральной части и на левом берегу;
  • пострадали 7 человек, 18 были спасены;
  • сообщается об 1 погибшем.

Ход атаки

По данным Воздушных сил Украины, из района Новороссийска были выпущены крылатые ракеты "Калибр", а скоростные цели двигались через Черниговскую область в сторону Киева.

"Калибры" прошли через центральные регионы курсом север. Как писали мониторинговые каналы, были успешные перехваты. Крылатые ракеты перестали фиксироваться уже в районе Киева.

Затем противник сделал несколько залпов баллистическими ракетами из района Брянска, а также запустил аэробаллистические "Кинжалы" с самолетов МиГ-31К. Отдельной информации о последствиях удара последними не было.

Под конец атаки на столицу с нескольких сторон заходили ударные дроны. В частности на Оболонь.

Городские власти подтвердили комбинированный характер удара. По воздушным целям работала ПВО.

Последствия массированного удара

По данным ГСЧС, в результате атаки на Киев пострадали семь человек, 18 удалось спасти, один погиб.

В частности, обломки ракеты попали в 22-этажный жилой дом на Печерске. Есть разрушения на нескольких этажах, одну из секций охватил пожар с 4 по 5 этаж. На этой локации спасли одного человека, продолжаются работы по разбору конструкций.

На левом берегу в Днепровском районе, вероятно, дрон ударил по девятиэтажке, верхние этажи которой охватил масштабный пожар. Здесь один человек погиб, 5 пострадавших, 17 спасены, среди них 3 детей.

Еще на одной локации локации в Киеве поражена двухэтажная постройка без пожара. А в Дарницком районе обломки упали на открытой территории частного сектора.

Инфраструктурные последствия

В некоторых районах Киева зафиксированы перебои с электро- и водоснабжением. Экстренные службы оперативно реагируют на все инциденты, локализуют пожары и оказывают помощь пострадавшим.

Минэнерго сообщило о том, что в ночь на 25 ноября российские войска нанесли масштабный удар по энергетическим объектам Украины, что потребует оперативного оценивания повреждений и дальнейшей подготовки к восстановительным работам.

Обновлено в 07:50

Утром 25 ноября в Киеве была объявлена повторная воздушная тревога: враг запустил аэробаллистические ракеты "Кинжал".

В результате повторной атаки на столицу в Святошинском районе есть разрушения в нежилом помещении.

По предварительной информации, под завалами могут быть люди, сообщил городской голова Виталий Кличко.

По данным медиков, уже 9 пострадавших в столице. Среди них - один ребенок. Трех взрослых госпитализировали.

Напоминаем, что в Белой Церкви Киевской области в результате обстрела российскими войсками погиб один человек, среди пострадавших оказалась 14-летняя девочка, атаки коснулись мирных населенных пунктов региона.

Отметим, что в ночь на 25 ноября по Киеву был нанесен массированный ракетный удар, и спасательные службы уже обнародовали первые данные по зафиксированным повреждениям и последствиям атаки в разных районах столицы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев МіГ-31К Война в Украине Ракеты Атака дронов
Новости
В эти дни, недели стоит очень внимательно относиться к воздушным тревогам, - Зеленский
В эти дни, недели стоит очень внимательно относиться к воздушным тревогам, - Зеленский
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины