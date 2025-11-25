ua en ru
Россияне ночью атаковали энергетику в Киеве и пяти областях, есть масштабные обесточивания

Вторник 25 ноября 2025 10:45
Россияне ночью атаковали энергетику в Киеве и пяти областях, есть масштабные обесточивания Фото: россияне ночью атаковали энергетику в Киеве и пяти областях (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью атаковали объекты энергетики в Киеве и пяти областях, в результате чего более 100 тысяч абонентов остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минэнерго.

"В ночь с 24 на 25 ноября враг нанес удар по объектам энергетической инфраструктуры в городе Киеве, а также в Киевской, Одесской, Черниговской, Днепропетровской и Харьковской областях", - отметили в Минэнерго.

Сообщается, что в результате атаки на утро обесточены более 40 тысяч потребителей в Киевской области, 20 тысяч в Одесской, 13 тысяч в Черниговской, более 21 тысячи на Днепропетровщине, и более 8 тысяч на Харьковщине.

Во всех пострадавших регионах продолжаются работы по ликвидации последствий масштабной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру.

Введены аварийные отключения

Для стабилизации ситуации в энергосистеме в Киеве и Харьковской, Полтавской и Сумской областях применены аварийные отключения. Во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений.

Также в большинстве регионов Украины продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - добавили в Минэнерго.

Обстрел Украины 25 ноября

Напомним, в ночь на 25 ноября Россия дважды нанесла массированные удары по столице. Около часа ночи Киев атаковали десятками крылатых ракет "Калибр", запущенных с моря, а также баллистическими ракетами наземного базирования и аэробаллистическими "Кинжалами", выпущенными с МиГ-31К.

Утром враг повторил атаку, снова применив "Кинжалы" и крылатые ракеты "Искандер-К".

После двух волн ударов в столице погибли шесть человек, более десяти получили ранения. Двое погибли в результате ночной атаки, еще четверо - во время утреннего обстрела.

Также сегодня ночью под ударом российских беспилотников находилась и Одесская область. В результате обстрела возникло несколько пожаров, есть раненые.

Вторжение России в Украину Электроэнергия Ракетный удар
