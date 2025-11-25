Россияне ночью атаковали энергетику в Киеве и пяти областях, есть масштабные обесточивания
Российские войска ночью атаковали объекты энергетики в Киеве и пяти областях, в результате чего более 100 тысяч абонентов остались без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минэнерго.
"В ночь с 24 на 25 ноября враг нанес удар по объектам энергетической инфраструктуры в городе Киеве, а также в Киевской, Одесской, Черниговской, Днепропетровской и Харьковской областях", - отметили в Минэнерго.
Сообщается, что в результате атаки на утро обесточены более 40 тысяч потребителей в Киевской области, 20 тысяч в Одесской, 13 тысяч в Черниговской, более 21 тысячи на Днепропетровщине, и более 8 тысяч на Харьковщине.
Во всех пострадавших регионах продолжаются работы по ликвидации последствий масштабной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру.
Введены аварийные отключения
Для стабилизации ситуации в энергосистеме в Киеве и Харьковской, Полтавской и Сумской областях применены аварийные отключения. Во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений.
Также в большинстве регионов Украины продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.
Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона.
"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - добавили в Минэнерго.
Обстрел Украины 25 ноября
Напомним, в ночь на 25 ноября Россия дважды нанесла массированные удары по столице. Около часа ночи Киев атаковали десятками крылатых ракет "Калибр", запущенных с моря, а также баллистическими ракетами наземного базирования и аэробаллистическими "Кинжалами", выпущенными с МиГ-31К.
Утром враг повторил атаку, снова применив "Кинжалы" и крылатые ракеты "Искандер-К".
После двух волн ударов в столице погибли шесть человек, более десяти получили ранения. Двое погибли в результате ночной атаки, еще четверо - во время утреннего обстрела.
Также сегодня ночью под ударом российских беспилотников находилась и Одесская область. В результате обстрела возникло несколько пожаров, есть раненые.