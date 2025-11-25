ua en ru
Вт, 25 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Атака на Киев: растет количество пострадавших, под завалами могут быть люди

Киев, Вторник 25 ноября 2025 08:07
UA EN RU
Атака на Киев: растет количество пострадавших, под завалами могут быть люди Иллюстративное фото: спасательная операция на месте атаки(Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ночь на 25 ноября и рано утром российские оккупационные войска ракетами и беспилотниками атаковали столицу Украины. Не обошлось без последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

Рано утром 25 ноября в Киеве произошло несколько чрезвычайных происшествий, связанных с разрушениями нежилых помещений в Святошинском и Дарницком районах.

При этом по информации мэра столицы Виталия Кличко, под завалами в Святошинском районе могут находиться люди, поэтому на место срочно выехали экстренные службы, включая спасателей ГСЧС, медицинские бригады и аварийные команды.

Параллельно в Дарницком районе зафиксировано попадание в другое нежилое помещение. Спасательные и медицинские бригады также направляются туда для оценки ситуации и оказания помощи.

Кроме того, стоит отметить, что по последним данным медиков, в столице уже зафиксировано 9 пострадавших, среди которых есть один ребенок. Трех взрослых госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи. Информация о состоянии остальных пострадавших уточняется.

Мэр Киева призвал жителей держаться подальше от опасных зон и следить за обновлениями от официальных служб.

Сейчас экстренные службы работают в усиленном режиме, проводят разбор конструкций и эвакуацию возможных пострадавших, чтобы минимизировать риски для людей.

Власти района обеспечивают координацию аварийно-спасательных работ и просят граждан сообщать о любой информации, которая может помочь в спасательной операции.

Ситуация остается тревожной, и спасательные работы продолжаются в усиленном режиме.

Атака на Киев

В ночь на 25 ноября российские оккупационные силы осуществили ракетные и беспилотные удары по Киеву, вызвав разрушения в нескольких районах столицы.

По информации главы КГВА Тимура Ткаченко, пострадали Дарницкий, Святошинский, Печерский и Днепровский районы.

В Печерском и Днепровском районах удары пришлись непосредственно по жилым домам. В частности, в Печерском районе попадание зафиксировано в 22-этажном доме: повреждения охватили 4-7 этажи, информации о пострадавших пока нет.

В Днепровском районе ракеты попали в 9-этажку, где на верхних этажах возник пожар, его ликвидацией занимаются спасательные службы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Атака дронов Ракетная атака
Новости
В эти дни, недели стоит очень внимательно относиться к воздушным тревогам, - Зеленский
В эти дни, недели стоит очень внимательно относиться к воздушным тревогам, - Зеленский
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины