Орбан угрожает перекрыть газ Украине: эксперт объяснил реальные последствия

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что перекроет газ для Украины - пока не восстановится транзит нефти через "Дружбу". Но Венгрия не главный поставщик газа в Украину.

Об этом в комментарии РБК-Украина пояснил директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Главное: Заявление Орбана противоречит соглашению об ассоциации Украина-ЕС

Через Венгрию поступает менее 20% газового импорта Украины

Основные транзитные партнеры - Польша и Словакия

Украина может обойтись без венгерского газа до выборов в Венгрии

Сколько газа Украина получала через Венгрию

Венгрия - далеко не главный газовый партнер Украины. По словам Омельченко, через нее в страну поступало менее 20% от общего импорта.

Главные транзитные маршруты - Польша и Словакия.

"На сегодня никаких проблем нет, абсолютно", - заявил эксперт.

При этом сейчас Украина импортирует очень мало газа в целом - поэтому даже эта доля не является критической.

На вопрос, сможем ли мы заместить поставки газа из других стран, он ответил: "Нам не нужно ничего замещать, потому что мы сейчас выбираем газа очень мало".

По его словам, до 12 апреля - дня выборов в Венгрии - страна вполне может обойтись без венгерского транзита.

Что грозит Орбану

Омельченко отмечает: заявление венгерского премьера противоречит соглашению об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое гарантирует свободный транзит энергоносителей между государствами.

"Эти заявления абсолютно незаконны. Если Венгрия реально заблокирует газ, Украина может обратиться в суд", - отметил он. Венгрия может получить крупный штраф.

Фото: Заявления Орбана являются частью предвыборной программы, считает Владимир Омельченко (инфографика РБК-Украина)

Орбан играет на нервах избирателей

По мнению эксперта, настоящая цель Орбана - внутренняя политика. Рейтинг премьера существенно ниже показателей конкурента - партии Мадьяра. Поэтому он пытается выстроить образ Украины как врага, чтобы объединить вокруг себя избирателей.

"Это просто часть предвыборной кампании. Не надо нам паниковать и как-то реагировать", - подчеркнул Омельченко.

По его словам, Орбан рассчитывает, что Украина ответит резкими заявлениями - и это даст ему повод раскручивать конфликт дальше.

"Просто дождаться до выборов, а там уже действовать в зависимости по ситуации", - добавил эксперт.