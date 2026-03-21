ua en ru
Сб, 21 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Проукраинская пропаганда": у Орбана устроили истерику после статьи об инсценировке покушения

23:20 21.03.2026 Сб
2 мин
Будапешт поспешил опровергнуть данные американской газеты и привычно соврал о пропаганде
aimg Антон Корж
"Проукраинская пропаганда": у Орбана устроили истерику после статьи об инсценировке покушения Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)

Правительство Венгрии поспешно опровергло информацию СМИ о подготовке российскими спецслужбами инсценированного покушения на пророссийского премьер-министра Виктора Орбана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерское издание Telex.

Читайте также: Мерц намекнул на неприятности для Орбана из-за блокировки денег для Украины

Будапешт поспешил опровергнуть данные американского издания The Washington Post. А чтобы добавить своим заявлениям хоть какой-то убедительности, у Орбана заявили о якобы "пропаганде" и сделали несколько новых выпадов в адрес Украины.

"Информация Washington Post является полностью ложной, проукраинской пропагандой. С другой стороны, это факт, что президент Украины Владимир Зеленский публично угрожал убить премьер-министра Венгрии во время предвыборной кампании", - заявили в венгерском правительстве.

Министр иностранных дел Петер Сийярто, верный сторонник Орбана, также раскритиковал статью, обвинив Украину и венгерскую оппозицию в раздувании "шума вокруг терактов". По его словам, оппозиционная партия "Тиса" и ее спонсоры якобы придумывают "безумные теории заговора".

Сийярто считает, что информация о российском следе в покушении якобы является "попыткой дестабилизировать ситуацию в стране" накануне выборов.

Отметим, 21 марта американская газета The Washington Post сообщила, что российская внешняя разведка разработала план инсценировки покушения на Орбана. Планировалось, что "нападение" изменит ход кампании, которую Орбан проиграет.

В Кремле отреагировали истерично - пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков назвал сообщение "дезинформацией". Но на фоне информации о том, что в предвыборной кампании Орбану помогает Кремль, заявление выглядит неубедительным.

Кстати, лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр публично обвинил премьера Орбана в том, что тот пригласил в Венгрию агентов российского ГРУ для вмешательства в парламентские выборы, запланированные на 12 апреля. Мадьяр требует от Орбана срочно выслать россиян из Венгрии.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Венгрия Виктор Орбан
Новости
Аналитика
