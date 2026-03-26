Вэнс посетит Венгрию накануне выборов, чтобы поддержать Орбана, - Politico

Вице-президент США Джей Ди Вэнс намерен посетить Венгрию 7-8 апреля - за несколько дней до парламентских выборов, чтобы поддержать премьер-министра Виктора Орбана.

Как сообщает РБК-Украина , об этом говорится в отрывке дипломатической телеграммы Госдепа, которую получило Politico .

В Белом доме официально точные даты визита еще не называли, но по данным СМИ, Вэнс может приехать в Венгрию за пять дней до выборов - 7 апреля.

Отмечается, что поездка Вэнса фактически нарушает давнюю традицию американских администраций избегать демонстративного вмешательства во внутреннюю политику других государств.

Однако команда президента Дональда Трампа уже давно не придерживается этой линии: сам Трамп открыто поддержал Орбана в соцсетях и через видеообращение, показанное на конференции в Будапеште.

Вэнс, который неоднократно выражал симпатии к европейским ультраправым партиям и критиковал традиционные политические союзы, может стать самым высоким американским чиновником, посетившим Венгрию с 2006 года, когда в стране побывал президент Джордж Буш-младший.

Politico отмечает, что хотя официально цель повлиять на выборы не заявляется, документ подчеркивает приверженность команды Трампа к Орбану. В нем говорится о наступлении "золотой эры" в отношениях, основанной на укреплении оборонных, энергетических и торговых связей.

Также в документе упоминается то, что Вашингтон и Будапешт должны работать вместе "ради спасения Европы" от угроз для западной цивилизации - таких как массовая миграция.

Отмечается, что визит Венса должен продемонстрировать "четкий сигнал преданности США" и укрепить позицию Венгрии как "демократического опорного пункта" в условиях усиления конкуренции между Россией и Китаем.