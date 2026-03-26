Вэнс посетит Венгрию накануне выборов, чтобы поддержать Орбана, - Politico
Вице-президент США Джей Ди Вэнс намерен посетить Венгрию 7-8 апреля - за несколько дней до парламентских выборов, чтобы поддержать премьер-министра Виктора Орбана.
Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в отрывке дипломатической телеграммы Госдепа, которую получило Politico.
В Белом доме официально точные даты визита еще не называли, но по данным СМИ, Вэнс может приехать в Венгрию за пять дней до выборов - 7 апреля.
Отмечается, что поездка Вэнса фактически нарушает давнюю традицию американских администраций избегать демонстративного вмешательства во внутреннюю политику других государств.
Однако команда президента Дональда Трампа уже давно не придерживается этой линии: сам Трамп открыто поддержал Орбана в соцсетях и через видеообращение, показанное на конференции в Будапеште.
Вэнс, который неоднократно выражал симпатии к европейским ультраправым партиям и критиковал традиционные политические союзы, может стать самым высоким американским чиновником, посетившим Венгрию с 2006 года, когда в стране побывал президент Джордж Буш-младший.
Politico отмечает, что хотя официально цель повлиять на выборы не заявляется, документ подчеркивает приверженность команды Трампа к Орбану. В нем говорится о наступлении "золотой эры" в отношениях, основанной на укреплении оборонных, энергетических и торговых связей.
Также в документе упоминается то, что Вашингтон и Будапешт должны работать вместе "ради спасения Европы" от угроз для западной цивилизации - таких как массовая миграция.
Отмечается, что визит Венса должен продемонстрировать "четкий сигнал преданности США" и укрепить позицию Венгрии как "демократического опорного пункта" в условиях усиления конкуренции между Россией и Китаем.
Трамп поддерживает Орбана
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп обратился к гражданам Венгрии с призывом поддержать Виктора Орбана на выборах. Трамп назвал его "настоящим бойцом" и "победителем".
При этом американский лидер не просто выразил поддержку, а развернул полноценную агитационную кампанию, акцентируя на общих ценностях.
Стоит отметить, что поддержка со стороны США появилась в момент, когда Орбан сталкивается с самым серьезным вызовом за последние годы - лидером оппозиции Петером Мадьяром, чьи рейтинги демонстрируют значительный рост.
Кроме того, заявление Трампа прозвучало на фоне скандальных сообщений о возможных провокациях иностранных спецслужб и обсуждений в ЕС по блокированию кредитов для Украины из-за позиции Будапешта.
Поддержка Трампа фактически закрепляет Орбана как главного союзника нынешней администрации США в Европе.