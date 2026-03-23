Орбан возмутился из-за публикаций о "прослушивании" Сийярто и Лаврова
Глава правительства Венгрии Виктор Орбан возмутился разоблачением скандальных разговоров Сийярто и сравнил это с нападением на страну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook премьер-министра Венгрии.
"Прослушивание члена правительства является нападением на Венгрию. Я поручил министру юстиции немедленно провести расследование относительно информации о прослушивании (главы МИД Венгрии - ред.) Петера Сийярто", - написал Орбан.
Что предшествовало
Недавно издание Washington Post сообщило, что Сийярто информировал российскую сторону о переговорах с ЕС. В то же время в материале американской газеты не говорилось о том, что министра могли прослушивать.
Эти детали появились уже в венгерском провластном медиа Mandiner, в котором обнародовали аудиозапись, где журналист-расследователь Сабольч Паньи общается с женщиной, которая, вероятно, работает в Министерстве иностранных дел.
В Mandiner заявили, что Паньи якобы передал номер телефона Сийярто иностранной разведке одной из стран ЕС, чтобы она могла следить за министром. Сам журналист объяснил, что разговор был с его источником, который пытался проверить информацию о Сийярто, опубликованную в Washington Post.
По словам Паньи, прослушивание могло происходить не из-за передачи номера, а из-за того, что министр общался с российским коллегой Сергеем Лавровым по незащищенной связи.
Скандалы вокруг Венгрии
Напомним, в последнее время вокруг венгерской власти вспыхнуло несколько международных скандалов.
В частности, РБК-Украина сообщало, что российская разведка планировала инсценировать покушение на Виктора Орбана. По данным журналистов, эта провокация имела целью изменить ход выборов в стране.
Кроме того, ранее стало известно о жестком обращении венгерских силовиков с задержанными украинцами. СМИ сообщили, что к сотрудникам "Ощадбанка" применяли инъекции "сыворотки правды", чтобы заставить их к признаниям.