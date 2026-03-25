Оппозиция увеличивает отрыв от Орбана перед выборами в Венгрии

19:55 25.03.2026 Ср
2 мин
Партия Петера Мадьяра нарастила отрыв до 23% среди активных избирателей
Сергей Козачук
Оппозиция увеличивает отрыв от Орбана перед выборами в Венгрии Фото: лидер оппозиции Венгрии Петер Мадьяр (Getty Images)

Оппозиционная партия "Тиса" укрепила лидерство над правящей коалицией, что может обеспечить ей конституционное большинство и привести к формированию двухпартийного парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Median для издания HVG.

Рейтинги партий и прогнозы

Согласно данным исследования, проведенного во второй половине марта, преимущество партии "Тиса" над "Фидес" составляет 16 процентных пунктов среди всего населения и 20 пунктов среди тех, кто определился с выбором. Среди "определенных" избирателей этот разрыв достигает 23 пунктов.

Социологи отмечают, что если бы такие пропорции сохранились до дня голосования 12 апреля, "Тиса" получила бы две трети мест в парламенте. Поскольку поддержка других партий (DK, "Двухвостый пес", Mi Hazánk) колеблется на уровне 1-2%, Венгрия имеет высокие шансы получить двухпартийную законодательную систему.

Оценка кандидатов и ожидания

Впервые за время наблюдений относительное большинство избирателей верит в победу оппозиции.

Прогноз победы - 47% опрошенных ставят на победу лидера опзиции Петера Мадьяра, тогда как в триумф "Фидес" верят 35%.

Пригодность к должности премьера - рейтинг Петера Мадьяра вырос до 54%. Действующего премьера Венгрии Виктора Орбана считают пригодным 45% респондентов.

Эксперты также прогнозируют чрезвычайно высокую явку - 89% опрошенных заявили о намерении прийти на участки.

Особенности избирательной кампании

Кампании лидеров существенно отличаются по формату.

Виктор Орбан проводит встречи в закрытом формате с организованным подвозом слушателей, фокусируясь на темах "войны и мира".

Зато Петер Мадьяр проводит открытые форумы, где обсуждает местные проблемы - состояние больниц, школ и транспортной инфраструктуры.

Контекст вокруг выборов в Венгрии

Напомним, нынешняя избирательная кампания в Венгрии проходит на фоне серьезных скандалов и заявлений о внешнем влиянии. В частности, издание Politico сообщало, что Виктор Орбан уже готовит план на случай своего поражения, чтобы максимально усложнить работу новому правительству.

В то же время западные СМИ, в частности The Washington Post, заявляли о подготовке российских спецслужб к инсценировке покушения на венгерского премьера, что должно было бы мобилизовать его электорат.

Кроме того, в поддержку Орбана открыто выступил президент США Дональд Трамп, назвав его "настоящим бойцом" в период самого сложного избирательного вызова за последние десятилетия.

