Остались две самые холодные ночи: какая погода будет в Украине на выходных и что с осадками
В ближайшей синоптической перспективе остались "две холодные ночи", которые приходятся как раз на эти выходные. Осадков в Украине почти не будет, хотя позже они могут вернуться с потеплением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Где и когда на выходных будет холоднее всего
Согласно информации эксперта, впереди украинцев ждет "интересная синоптическая ситуация".
Диденко объяснила: речь идет о том, что "остались две самые холодные ночи в ближайшей перспективе".
Так, ночью 21 и 22 февраля в Украине ожидается в среднем от 10 до 16 градусов мороза.
В южной части (а 22 февраля - и на западе Украины) - температура воздуха будет несколько выше. От 2 до 6 градусов мороза.
Днем субботы, 21 февраля, "морозец будет умеренным" - около 2-7 градусов ниже нуля.
Тем временем дневная температура воздуха в воскресенье, 22 февраля, ожидается от 3 градусов мороза до 4 градусов тепла.
"Уже запахнет мартовской тенденцией", - отметила синоптик.
Что в субботу и воскресенье будет с осадками
По словам Диденко, "антициклон не допустит много осадков на выходных".
В то же время она сообщила о некоторых "исключениях":
- в субботу на юге Одесской области - мокрый снег и дождь;
- в воскресенье в западных областях - преимущественно дождь.
Чего ждать от погоды в Киеве
В Киеве, согласно прогнозу специалиста, также остались две очень холодные ночи.
Температура воздуха 21 февраля ожидается такая:
- ночью -15 градусов;
- днем -5 градусов.
На следующие сутки - 22 февраля - температура воздуха в столице может быть уже выше:
- ночью -12 градусов;
- днем - потеплеет до -1 градуса.
"Завтра в столице будет солнечно. В воскресенье увеличится облачность, но без существенных осадков", - добавила метеоролог.
В завершение Диденко напомнила, что дальше ожидается потепление.
"Потом - вот эта замечательная синоптическая кардиограмма, которая внизу прогноза, стабильная и теплая. Это - для Киева. Температуру минимальную, максимальную, надеюсь, найдете. Даты обозначены внизу", - отметила она.
В то же время потепление, по словам синоптика, будет сопровождаться осадками и туманами.
Прогноз погоды от Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
