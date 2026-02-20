ua en ru
Пт, 20 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Остались две самые холодные ночи: какая погода будет в Украине на выходных и что с осадками

Пятница 20 февраля 2026 12:54
UA EN RU
Остались две самые холодные ночи: какая погода будет в Украине на выходных и что с осадками Ближайшие двое суток могут стать финальным аккордом февральских морозов (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В ближайшей синоптической перспективе остались "две холодные ночи", которые приходятся как раз на эти выходные. Осадков в Украине почти не будет, хотя позже они могут вернуться с потеплением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Читайте также: Урожай под угрозой? Как сильные морозы в Украине повлияли на озимые и плодовые культуры

Где и когда на выходных будет холоднее всего

Согласно информации эксперта, впереди украинцев ждет "интересная синоптическая ситуация".

Диденко объяснила: речь идет о том, что "остались две самые холодные ночи в ближайшей перспективе".

Так, ночью 21 и 22 февраля в Украине ожидается в среднем от 10 до 16 градусов мороза.

В южной части (а 22 февраля - и на западе Украины) - температура воздуха будет несколько выше. От 2 до 6 градусов мороза.

Днем субботы, 21 февраля, "морозец будет умеренным" - около 2-7 градусов ниже нуля.

Тем временем дневная температура воздуха в воскресенье, 22 февраля, ожидается от 3 градусов мороза до 4 градусов тепла.

"Уже запахнет мартовской тенденцией", - отметила синоптик.

Что в субботу и воскресенье будет с осадками

По словам Диденко, "антициклон не допустит много осадков на выходных".

В то же время она сообщила о некоторых "исключениях":

  • в субботу на юге Одесской области - мокрый снег и дождь;
  • в воскресенье в западных областях - преимущественно дождь.

Чего ждать от погоды в Киеве

В Киеве, согласно прогнозу специалиста, также остались две очень холодные ночи.

Температура воздуха 21 февраля ожидается такая:

  • ночью -15 градусов;
  • днем -5 градусов.

На следующие сутки - 22 февраля - температура воздуха в столице может быть уже выше:

  • ночью -12 градусов;
  • днем - потеплеет до -1 градуса.

"Завтра в столице будет солнечно. В воскресенье увеличится облачность, но без существенных осадков", - добавила метеоролог.

В завершение Диденко напомнила, что дальше ожидается потепление.

"Потом - вот эта замечательная синоптическая кардиограмма, которая внизу прогноза, стабильная и теплая. Это - для Киева. Температуру минимальную, максимальную, надеюсь, найдете. Даты обозначены внизу", - отметила она.

В то же время потепление, по словам синоптика, будет сопровождаться осадками и туманами.

Остались две самые холодные ночи: какая погода будет в Украине на выходных и что с осадкамиОстались две самые холодные ночи: какая погода будет в Украине на выходных и что с осадкамиПрогноз погоды от Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее после критических подтоплений на фоне ливней в Украину пришли мороз и снегопады. Стихия "накрыла" разные области, а с ее последствиями пришлось бороться не только коммунальщикам, но и рядовым гражданам.

Поэтому мы рассказывали, где непогода парализовала жизнь украинцев больше всего.

Кроме того, мы объясняли, как нужно действовать, если человек провалился под лед, и какая опасность во время оттепели - неочевидная.

Читайте также, действительно ли зимняя погода влияет на качество воздуха (особенно в крупных городах).

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода в Киеве Наталка Диденко Погода на день Метеоролог
Новости
Зеленский назвал условия для реальных компромиссов с Россией
Зеленский назвал условия для реальных компромиссов с Россией
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"