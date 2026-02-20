Остались две самые холодные ночи: какая погода будет в Украине на выходных и что с осадками

В ближайшей синоптической перспективе остались "две холодные ночи", которые приходятся как раз на эти выходные. Осадков в Украине почти не будет, хотя позже они могут вернуться с потеплением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Где и когда на выходных будет холоднее всего

Согласно информации эксперта, впереди украинцев ждет "интересная синоптическая ситуация".

Диденко объяснила: речь идет о том, что "остались две самые холодные ночи в ближайшей перспективе".

Так, ночью 21 и 22 февраля в Украине ожидается в среднем от 10 до 16 градусов мороза.

В южной части (а 22 февраля - и на западе Украины) - температура воздуха будет несколько выше. От 2 до 6 градусов мороза.

Днем субботы, 21 февраля, "морозец будет умеренным" - около 2-7 градусов ниже нуля.

Тем временем дневная температура воздуха в воскресенье, 22 февраля, ожидается от 3 градусов мороза до 4 градусов тепла.

"Уже запахнет мартовской тенденцией", - отметила синоптик.

Что в субботу и воскресенье будет с осадками

По словам Диденко, "антициклон не допустит много осадков на выходных".

В то же время она сообщила о некоторых "исключениях":

в субботу на юге Одесской области - мокрый снег и дождь;

в воскресенье в западных областях - преимущественно дождь.

Чего ждать от погоды в Киеве

В Киеве, согласно прогнозу специалиста, также остались две очень холодные ночи.

Температура воздуха 21 февраля ожидается такая:

ночью -15 градусов;

днем -5 градусов.

На следующие сутки - 22 февраля - температура воздуха в столице может быть уже выше:

ночью -12 градусов;

днем - потеплеет до -1 градуса.

"Завтра в столице будет солнечно. В воскресенье увеличится облачность, но без существенных осадков", - добавила метеоролог.

В завершение Диденко напомнила, что дальше ожидается потепление.

"Потом - вот эта замечательная синоптическая кардиограмма, которая внизу прогноза, стабильная и теплая. Это - для Киева. Температуру минимальную, максимальную, надеюсь, найдете. Даты обозначены внизу", - отметила она.

В то же время потепление, по словам синоптика, будет сопровождаться осадками и туманами.

Прогноз погоды от Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)