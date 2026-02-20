Лишилося дві найхолодніші ночі: яка погода буде в Україні на вихідних і що з опадами
У найближчій синоптичній перспективі залишилось "дві найхолодніші ночі", які припадають якраз на ці вихідні. Опадів в Україні майже не буде, хоча пізніше вони можуть повернутись із потеплінням.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Читайте також: Врожай під загрозою? Як люті морози в Україні вплинули на озимину й плодові культури
Де й коли на вихідних буде найхолодніше
Згідно з інформацією експерта, попереду українців чекає "цікава синоптична ситуація".
Діденко пояснила: йдеться про те, що "лишилося дві найхолодніші ночі в найближчій перспективі".
Так, вночі 21 та 22 лютого в Україні очікується в середньому від 10 до 16 градусів морозу.
У південній частині (а 22 лютого - і на заході України) - температура повітря буде дещо вищою. Від 2 до 6 градусів морозу.
Вдень суботи, 21 лютого, "морозець буде помірним" - близько 2-7 градусів нижче нуля.
Тим часом денна температура повітря в неділю, 22 лютого, очікується від 3 градусів морозу до 4 градусів тепла.
"Вже запахне березневою тенденцією", - зауважила синоптик.
Що в суботу та неділю буде з опадами
За словами Діденко, "антициклон не допустить багато опадів вихідними".
Водночас вона повідомила про деякі "винятки":
- у суботу на півдні Одеської області - мокрий сніг та дощ;
- у неділю у західних областях - переважно дощ.
Чого чекати від погоди в Києві
У Києві, згідно з прогнозом спеціаліста, також залишилося дві дуже холодні ночі.
Температура повітря 21 лютого очікується така:
- вночі -15 градусів;
- вдень -5 градусів.
Наступної доби - 22 лютого - температура повітря у столиці може бути вже вищою:
- вночі -12 градусів;
- вдень - потепліє до -1 градуса.
"Завтра в столиці буде сонячно. В неділю збільшиться хмарність, але без істотних опадів", - додала метеоролог.
Насамкінець Діденко нагадала, що далі очікується потепління.
"Потім - ось ця чудова синоптична кардіограма, що внизу прогнозу, стабільна і тепла. Це - для Києва. Температуру мінімальну, максимальну, сподіваюсь, знайдете. Дати позначені внизу", - зауважила вона.
Водночас потепління, за словами синоптика, супроводжуватиметься опадами й туманами.
Прогноз погоди від Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Нагадаємо, раніше після критичних підтоплень на тлі злив в Україну прийшли мороз і снігопади. Стихія "накрила" різні області, а з її наслідками довелось боротись не лише комунальникам, але й пересічним громадянам.
Тож ми розповідали, де негода паралізувала життя українців найбільше.
Крім того, ми пояснювали, як потрібно діяти, якщо людина провалась під лід, та яка небезпека під час відлиги - неочевидна.
Читайте також, чи справді зимова погода впливає на якість повітря (особливо у великих містах).