Головна » Життя » Суспільство

Лишилося дві найхолодніші ночі: яка погода буде в Україні на вихідних і що з опадами

П'ятниця 20 лютого 2026 12:54
Лишилося дві найхолодніші ночі: яка погода буде в Україні на вихідних і що з опадами Найближчі дві доби можуть стати фінальним акордом лютневих морозів (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У найближчій синоптичній перспективі залишилось "дві найхолодніші ночі", які припадають якраз на ці вихідні. Опадів в Україні майже не буде, хоча пізніше вони можуть повернутись із потеплінням.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Читайте також: Врожай під загрозою? Як люті морози в Україні вплинули на озимину й плодові культури

Де й коли на вихідних буде найхолодніше

Згідно з інформацією експерта, попереду українців чекає "цікава синоптична ситуація".

Діденко пояснила: йдеться про те, що "лишилося дві найхолодніші ночі в найближчій перспективі".

Так, вночі 21 та 22 лютого в Україні очікується в середньому від 10 до 16 градусів морозу.

У південній частині (а 22 лютого - і на заході України) - температура повітря буде дещо вищою. Від 2 до 6 градусів морозу.

Вдень суботи, 21 лютого, "морозець буде помірним" - близько 2-7 градусів нижче нуля.

Тим часом денна температура повітря в неділю, 22 лютого, очікується від 3 градусів морозу до 4 градусів тепла.

"Вже запахне березневою тенденцією", - зауважила синоптик.

Що в суботу та неділю буде з опадами

За словами Діденко, "антициклон не допустить багато опадів вихідними".

Водночас вона повідомила про деякі "винятки":

  • у суботу на півдні Одеської області - мокрий сніг та дощ;
  • у неділю у західних областях - переважно дощ.

Чого чекати від погоди в Києві

У Києві, згідно з прогнозом спеціаліста, також залишилося дві дуже холодні ночі.

Температура повітря 21 лютого очікується така:

  • вночі -15 градусів;
  • вдень -5 градусів.

Наступної доби - 22 лютого - температура повітря у столиці може бути вже вищою:

  • вночі -12 градусів;
  • вдень - потепліє до -1 градуса.

"Завтра в столиці буде сонячно. В неділю збільшиться хмарність, але без істотних опадів", - додала метеоролог.

Насамкінець Діденко нагадала, що далі очікується потепління.

"Потім - ось ця чудова синоптична кардіограма, що внизу прогнозу, стабільна і тепла. Це - для Києва. Температуру мінімальну, максимальну, сподіваюсь, знайдете. Дати позначені внизу", - зауважила вона.

Водночас потепління, за словами синоптика, супроводжуватиметься опадами й туманами.

Лишилося дві найхолодніші ночі: яка погода буде в Україні на вихідних і що з опадамиЛишилося дві найхолодніші ночі: яка погода буде в Україні на вихідних і що з опадамиПрогноз погоди від Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше після критичних підтоплень на тлі злив в Україну прийшли мороз і снігопади. Стихія "накрила" різні області, а з її наслідками довелось боротись не лише комунальникам, але й пересічним громадянам.

Тож ми розповідали, де негода паралізувала життя українців найбільше.

Крім того, ми пояснювали, як потрібно діяти, якщо людина провалась під лід, та яка небезпека під час відлиги - неочевидна.

Читайте також, чи справді зимова погода впливає на якість повітря (особливо у великих містах).

