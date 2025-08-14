Зарплаты от 50 тысяч и желательно в IT. Почему молодежь не находит работу, а бизнес – работников

Пока молодежь хочет работать в IT, бизнесу нужны электрики, сварщики и водители. Из-за этого одним сложно найти работу, а другим – нужных специалистов. Как сократить разрыв в ожиданиях и что делать молодым специалистам, государству и бизнесу – в материале РБК-Украина.

"Начиная с 50". Почему молодежь просит нереалистичные зарплаты

Одна женщина пожаловалась в соцсети Х, что никак не может найти продавца-консультанта в магазин косметики в Киеве, а молодая девушка ответила ей: "За 40-50 вы найдете человека, который будет работать только удаленно". И добавила, что на такую должность надо предлагать зарплату "начиная с 50-60-70 тысяч".

В сети обсуждали это в основном с иронией. Мол, молодое поколение насмотрелось видео в Tik-Tok, где блогеры говорят, что зарабатывают от тысячи долларов в день, и воспринимают это как реальность. Впрочем, в этом есть доля правды. В разговоре с РБК-Украина владельцы мелкого бизнеса говорят: часто молодежь действительно имеет очень высокие запросы по зарплатам и хочет при этом мало работать.

Кадровый дефицит ощущается в разных отраслях и из-за эмиграции, и из-за мобилизации. Но есть еще один фактор – завышенные ожидания части кандидатов, которые сформировались под влиянием современных трендов и обещаний быстрого заработка без особых усилий. Некоторые коучи и блогеры говорят, что работать на себя – это хорошо, а по найму - плохо. У кого-то это формирует искаженную картинку того, как зарабатываются деньги.

Но это может сыграть и позитивную роль на рынке труда. Пока они требуют "слишком много", другие и дальше соглашаются работать за "слишком мало". И когда все меньше людей соглашается работать "за минималку", то зарплаты все-таки приходится повышать.

В поиске людей на свободные вакансии бизнес действительно поднимает зарплаты. Не "до 70", но хотя бы сколько есть возможность. И все больше специалистов говорит, что за работников действительно конкурируют.

"Вызов подталкивает бизнесы к новым подходам. Началась конкуренция между работодателями за работников, поэтому естественно вырос уровень реальных зарплат. Среди трендов также – активное привлечение женщин, студентов и пожилых работников на должности, которые ранее занимали преимущественно мужчины. Кроме того, работодатели начали активнее трудоустраивать ветеранов", – рассказывает РБК-Украина Артур Михно, СЕО Work.ua.

Раньше бизнес старался тратить меньше времени на переобучение специалистов. Сейчас на это идут гораздо чаще, потому что других кандидатов просто нет. Но один из владельцев бизнеса говорит РБК-Украина, что переучиваться готовы чаще старшие женщины, чем молодежь.

Еще один выход, который для себя нашли работодатели – воспитание молодых кадров "под себя". 35% опрошенных Европейской бизнес ассоциацией предпринимателей говорят, что делают ставку на сотрудничество с учебными заведениями. Но проблему может обострить и то, что нынешняя молодежь не выбирает те профессии, которые будут нужны рынку и стране в перспективе.

Молодежь часто имеет требования по зарплатам, которые редко есть на рынке (фото: Getty Images)

Не всем нужен диплом. Какие профессии выбирает молодежь

Самыми популярными специальностями в вузах в этой вступительной кампании в очередной раз стали так называемые "конъюнктурные" специальности, где рынок труда перенасыщен, и найти работу очень трудно, говорят РБК-Украина в Минобразования.

Среди специальностей с наибольшим спросом также психология, медицина, инженерия. Также чаще идут учиться на учителей школ.

"Это хороший сигнал, что поступающие чаще выбирают ту же инженерию и медицину, ведь это профессии, которые точно будут нужны на рынке еще много лет. Это те направления, которые мы как государство поддерживаем через госзаказ и грантовые инструменты. Например, в прошлом году медицина не была в топ-10", – комментирует РБК-Украина бывший заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

Часть абитуриентов мечтали учиться в университетах, подавали заявки, но не поступили. Но Винницкий говорит: ничего страшного, даже если вообще не поступите. Можно пойти учиться в колледж, а можно и идти работать.

"Наши колледжи этих людей очень ждут. И рынок труда их очень ждет. Государство финансирует специальности, необходимые в дальнейшем для развития, для нашей экономики и для восстановления страны. Но не всегда это соответствует интересам наших абитуриентов", – отмечает он.

Сейчас все чаще сейчас говорят, что высшее образование нужно не всем, а наличие "хотя бы какого-то диплома" вообще не гарантирует, что человек будет работать по профессии и зарабатывать, сколько хочет. Еще советский стереотип "без диплома ничего толкового в жизни не получится" – в реальной жизни давно не актуален.

В колледжи и профтехи молодежь поступает на поваров, слесарей по ремонту колесных транспортных средств, трактористов-машинистов, парикмахеров, операторов по разработке информации и программного обеспечения, портных, штукатуров, слесарей по ремонту машин и оборудования.

К сожалению, в старших классах дети мало интересуются естественными и высокотехнологичными науками, которые тоже нужны, чтобы создавать продукт с высокой добавленной стоимостью.

В МОН надеются, что это изменится уже в ближайшие годы: государство много инвестирует в естественные кабинеты в старшей профильной школе. Средства идут и на так называемое STEM-образование: на математические классы, лаборатории для физики и химии.

"Это огромные и беспрецедентные инвестиции. Но они приведут к изменениям в предпочтениях наших абитуриентов года через два-три", – говорит РБК-Украина Винницкий.

В Украине скоро должен вырасти интерес к естественным специальностям, говорят в МОН (фото: Getty Images)

Кого сейчас ищут работодатели

Наибольшая нехватка людей – на производствах, в медицине, транспорте и логистике, свидетельствуют данные Work.ua. Не хватает прежде всего работников рабочих специальностей (63%), специалистов среднего звена (35%) и высококвалифицированных специалистов (19%).

Похожие оценки и у Госслужбы занятости. Там говорят, что сложнее всего найти людей в сферах транспорта, строительства, промышленности, торговли. По данным на начало августа, на Едином портале вакансий ГСЗ, где собираются предложения от службы занятости и других участников рынка, есть около 240 тысяч вакансий по 3000 профессиям. Ежедневно публикуют 28 тысяч новых.

Чаще всего ищут слесарей, сварщиков, электрогазосварщиков, электромонтеров, продавцов, поваров, медсестер и медбратьев, бухгалтеров. Есть много вакансий врачей: семейных, терапевтов, педиатров. Очень актуальны профессионально-технические направления.

Но сейчас одной лишь зарплатой привлечь работника трудно, особенно на производство, констатирует в разговоре с РБК-Украина директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк.

"Работодатель готов платить за аренду жилья наемного работника, соцпакет, рыночную зарплату, бронирование и даже медстрахование, транспорт к месту работы. Все это предлагается тем, кто имеет техническую или специальную подготовку", – говорит она.

Чиновница отмечает, что раньше работодатели были готовы брать только опытных специалистов, а сейчас – даже тех, кто имеет минимальные навыки. "По заказу бизнеса мы можем обучать и переобучать, повышать квалификацию", – пояснила Жовтяк.

Какие специалисты нужны будут в будущем

Многие дети не знают, кем хотят стать во взрослом возрасте. Немало молодых девушек и парней мечтают о профессиях, "раскрученных" в медиа и соцсетях, но не соответствующих рыночным запросам. К таким выводам в работе с детьми приходит Катерина Осадчая – глава фундации, которая помогает выбрать профессию подросткам в сложных жизненных обстоятельствах.

Какие профессии нужны будут в будущем? Чтобы понять это, Фундация Катерины Осадчей и Ipsos взяли данные быстрой оценки нанесенного ущерба и потребностей на восстановление RDNA4 (оценка, которую проводит украинское правительство в сотрудничестве со Всемирным банком, Европейским Союзом и ООН).

Согласно RDNA4, потребности восстановления Украины достигают 524 млрд долларов.

Сейчас в Украине чрезвычайно высокий спрос на рабочие специальности, говорят в Госслужбе занятости (фото: Getty Images)

Если Украина получит эту сумму, то, по моделированию Ipsos, для воплощения проектов по восстановлению нужно будет дополнительно привлечь 1,5 млн человек. В первую очередь в строительстве, энергетике, добыче, транспорте и логистике, сельском хозяйстве, торговле и переработке.

Наибольший запрос рынка будет на электриков, сварщиков, водителей грузовиков, специалистов сферы добычи. Это на самом деле не очень совпадает с тем, какие профессии выбирает молодежь и какую работу хочет найти.

"В некоторых секторах разница между запросом рынка и мечтами детей – десятикратная. Скажем, в энергетике нужно 12% дополнительных специалистов, но только 1% молодежи хочет работать в этом секторе. Похожая ситуация в переработке – надо будет 20% дополнительных людей, но только 2% опрошенных подростков видит себя на производствах", – говорит Екатерина Осадчая.

Как изменить ситуацию?

Один из способов решения проблемы - в качественной профориентации, считают опрошенные РБК-Украина эксперты. Это помогло бы быстрее понять, кем молодежь хочет стать, и какие профессии сейчас действительно нужны и дают возможность развиваться.

Государство внедряет раннюю профориентацию. Теперь ее будут начинать с 5 класса школы. МОН предлагает такую модель:

В 5 классе ученики будут начинать знакомство с различными профессиями, развивать критическое мышление, самосознание, умение анализировать собственные интересы и склонности;

С 8 класса с учениками будут работать карьерные советники;

В 10 классе будет первый год профильной школы, в течение которого школьники могут изменить выбранный профиль обучения.

Также с 2027 года старшеклассники смогут выбирать профили обучения и предметы в зависимости от своих интересов и будущей профессии, говорят РБК-Украина в МОН.

Сейчас профориентация среди молодежи не популярна, и это проблема, говорит Катерина Осадчая. По "Индексу будущего", 74% обсуждают карьерные планы с родными, но только 11% ходят на экскурсии на предприятия, и только 3% проходят стажировку. Часто об этих возможностях либо не знают, либо таких возможностей нет там, где они живут. Или они не интересные и не интерактивные, говорит она.

Помогли бы такие активности, когда дети полностью погружаются в процессию на день или на несколько часов. Это помогло бы понять, выдержит ли мечта проверку реальностью, и также это иногда ломает некоторые стереотипы.

Осадчая рассказывает: как-то они с фондом повезли детей в швейный цех, и один мальчик сначала заявил, что это работа для девочек, и ему здесь не интересно. Но когда увидел мужчин-закройщиков и попробовал сам кроить, изменил свое мнение и теперь готовится поступать по этой специальности.

Гранты и льготы. Какие возможности дает государство

Кроме самой работы, Госслужба занятости предлагает активные программы занятости и компенсационных механизмов, помогает писать резюме, готовиться к собеседованиям, проходить тесты по профориентации. Центры занятости работают во всех регионах Украины и онлайн.

"Молодежь – это не просто рабочие руки. Это драйверы изменений. Мы не ищем для них просто вакансии. Мы помогаем строить карьерные маршруты, создавать возможности и открывать и развивать свой потенциал", – говорит Юлия Жовтяк.

Для молодых специалистов и выпускников университетов в Украине предусмотрен ряд льгот и помощи в поиске работы (фото: Getty Images)

Чтобы поощрить бизнес брать на работу молодежь, государство компенсирует работодателю 50% минимальной зарплаты в течение полугода. Компенсация предоставляется за трудоустройство молодежи, которая уже имеет страховой стаж или трудоустраивается на первое рабочее место.

Зарегистрированным безработным можно пройти бесплатное переобучение. Если молодой человек имеет льготы для ВПЛ, по инвалидности и другие, является ветераном, есть программа ваучеров. Государство компенсирует расходы на обучение (до 30 280 грн) для получения профессии или повышения квалификации. Человек сам выбирает и профессию, и образовательное учреждение. Доступны 155 профессий.

Украинцы 18-25 лет могут получить микрогрант от государства суммой до 150 тысяч гривен на предпринимательство. При этом не нужно создавать рабочие места. На общих условиях можно взять грант "Собственное дело" – до 250 тысяч гривен с созданием двух рабочих мест. А если вы еще и ветеран или ветеранка, то максимальная сумма гранта достигает 1 миллиона гривен.

По мнению Осадчей, профориентация должна быть интегрирована в процесс восстановления страны. По ее словам, проекты восстановления должны обязательно включать компоненты подготовки кадров. А сами системы профориентации должны стать современными, интерактивными и ориентированными на будущее.

Потребуется нужна полноценная экосистема, где государственные приоритеты, рыночные тренды, образование и родительская поддержка объединяются в единую стратегию.

"Если бизнес заранее будет знать, что, скажем, в 2027 году стартует большая госпрограмма, то раньше начнет готовить кадры, обучать персонал, формировать логистику, производственные цепи. Все это требует открытого сотрудничества между государством, бизнесом и обществом", – говорит она.