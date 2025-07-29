Такая работа - не шутка? Какие 5 самых странных вакансий предлагали украинцам в этом году
В Государственной службе занятости рассказали о пятерке самых необычных и редких вакансий, которые работодатели предлагали украинцам в течение первой половины текущего 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЗ.
Самые необычные и редкие профессии Украины
С начала 2025 года Государственная служба занятости предлагала соискателям работы в Украине вакансии по 3,5 тысячам профессий - из возможных 9,2 тысячи, которые определяются специальным классификатором.
При этом некоторые вакансии в течение последних шести месяцев были особенно необычные и редкие.
"Работодатели искали таких специалистов буквально по несколько раз, поэтому найти такую вакансию и трудоустроиться на нее - не так просто", - отметили в ГСЗ.
Ихтиолог.
"Ихтиология - это наука о рыбах, другими словами - рыбоводство. Среди вакансий Службы занятости был запрос на ученого, специалиста по ихтиологии", - рассказали украинцам.
Отмечается, что главными задачами этой профессии является изучение:
- строения рыб;
- эволюционного развития рыб;
- форм жизнедеятельности рыб;
- особенностей размножения рыб.
Интересно, что такая вакансия появлялась не в "морской", а в "озерной" области Украины - на Волыни.
Социальный патолог.
В целом патолог - это специалист, который работает с болезненными процессами в организме человека и отклонениями от норм.
Приставка "социальный" к этому слову свидетельствует о том, что на работу приглашается специалист, который занимается изучением и анализом причин и последствий девиантного поведения.
"Проще говоря, это специалист, который изучает отклонения, которые стимулируют людей к правонарушениям. Такого специалиста искали в Черниговской области", - сообщили в Службе занятости.
Телефонист местной телефонной связи.
Украинцам объяснили, что в этой вакансии речь шла "об операторе, который соединяет абонентов на местных телефонных линиях с помощью коммутатора".
"Такая профессия еще 30 лет назад была востребованной и чрезвычайно нужной. Однако сегодня телефонные станции работают автоматически, более того, все чаще отдельные абоненты и компании полностью переходят на мобильную связь", - добавили в ГСЗ.
Уточняется, что такая вакансия появлялась в этом году в Донецком и Львовском областных центрах занятости.
Беконник.
"Если вам кажется, что название этой профессии происходит от слова "бекон", то вы абсолютно правы", - подметили в Государственной службе занятости.
Отмечается, что такой специалист - это мясник, который специализируется на обработке и приготовлении бекона.
"Согласитесь, есть большой соблазн иметь такую запись в трудовой книжке. Должность специалиста по бекону предлагал Харьковский областной центр занятости", - добавили в ГСЗ.
Фельдъегерь.
Название происходит от двух немецких слов feld - "поле" и Jäger - "охотник", хотя сама профессия не имеет ничего общего с увлечением охотой.
Сегодня это слово означает профессию курьера, который доставляет особо важные документы.
Уточняется, что такая вакансия с начала года появлялась в четырех регионах:
- в Винницкой области;
- в Волынской области;
- в Николаевской области;
- в Харьковской области.
Напомним, ранее в Государственной службе занятости рассказали, какие вакансии стали самыми популярными в течение текущего 2025 года.
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