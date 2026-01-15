ua en ru
"Шахед" поразили на окраинах города: в ВСУ рассказали детали утренней атаки РФ на Львов

Четверг 15 января 2026 10:48
"Шахед" поразили на окраинах города: в ВСУ рассказали детали утренней атаки РФ на Львов Фото: в ВСУ рассказали детали утренней атаки РФ на Львов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска утром атаковали с помощью БпЛА Львов. Ударный беспилотник был поражен в окрестностях города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Воздушного командования "Запад".

"В ночь на 15 января российские агрессоры нанесли дроновой удар по западу нашей страны. Утром в 06.30 ударный БпЛА типа Shahed был поражен огнем мобильных огневых групп в окрестностях города Львова", - отметили в Воздушном командовании "Запад".

Также сообщается, что с целью помешать дрону достичь цели работали подразделения радиоэлектронной борьбы. В конце концов, пораженный дрон упал в центральной части города.

"Подразделения противовоздушной обороны воздушного командования "Запад" находятся в постоянной готовности и делают все возможное для отражения вражеских ударов с воздуха", - добавили военные.

Обстрел Львова в ночь на 15 января

Напомним, утром 15 января Россия осуществила очередную попытку обстрела Украины. На этот раз взрывы прогремели во Львове. Сигнал воздушной тревоги во Львове был объявлен в 06:09. Впоследствии мэр города Андрей Садовый сообщил, что удар боевого вражеского дрона пришелся на центр Львова.

Также городской голова проинформировал, что из-за вражеской атаки во Львове временно перекрыты улицы Митрополита Андрея и Шептицкого. По его словам, частный и общественный транспорт пока здесь не курсирует. Из-за перекрытия не ездят троллейбусные маршруты №27, №32 и №38.

Кроме того, в результате удара в жилых домах, а также в корпусах Львовской политехники, школе и колледже выбиты окна. Отдельный ущерб понесла памятник архитектуры - в храме святых Ольги и Елизаветы повреждены витражи.

