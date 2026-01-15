В Киеве разрушена стена в 15-этажке в результате дроновой атаки (фото)
В Киеве во время атаки российских оккупантов 15 января обломки упали на 15-этажный жилой дом. В результате падения разрушена стена на техническом этаже здания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя КГВА Тимура Ткаченко и сообщение ГСЧС.
"В Соломенском районе в результате вражеской атаки зафиксировано падение обломков на жилой дом", - написал Ткаченко.
В ГСЧС отметили, что в Соломенском районе обломки БПЛА попали в 15-этажный жилой дом на уровне технического этажа. В результате было зафиксировано разрушение стены на этом этаже, обошлось без пожара.
"Спасатели проводили работы по открыванию дверей одной из квартир на 15 этаже и обследованию технических этажей. К счастью, жертв или пострадавших нет", - сказано в сообщении.
Утром 15 января в Киеве была объявлена воздушная тревога: перед этим военные предупреждали о вражеском беспилотнике, который был зафиксирован в Вышгородском районе, и который двигался в направлении столицы, в связи с чем жителей призвали немедленно пройти в укрытие.
Отметим, что кроме Киева, под утро 15 января взрывы прогремели во Львове- примерно в 1000 км от линии фронта. Позже стало известно, что вражеский дрон во Львове упал на детскую площадку возле памятника Бандере.